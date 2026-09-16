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Светът вече не се управлява от „шепа развити страни“

Светът вече не се управлява от „шепа развити страни“

16 Септември, 2026 16:43 326 2

  • брикс-
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  • преразпределение

Наблюдаваме преразпределение на икономическата, търговската, технологичната, енергийната и политическата власт

Светът вече не се управлява от „шепа развити страни“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Светът вече не се управлява единствено от „шепа големи икономики“, както се вижда от формирането и разширяването на групата БРИКС се посочва в анализ на индонезийската информационна агенция Antara.

„Световният ред вече не се формира единствено от шепа големи икономики. Последните глобални тенденции сочат преразпределение на икономическата, търговската, технологичната, енергийната и политическата власт в полза на региони, дълго време смятани за периферни“, се казва в статията.

Коментирайки срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи, авторът на статията посочва, че „самата група БРИКС отразява тази промяна“. „Първоначално включваща Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, сега тя има 11 членове, включително Индонезия. Разширеният блок представлява близо половината от населението на света, представлява 40% от световния БВП и 26% от световната търговия“, подчертава авторът.

Както е отбелязано в статията, присъединяването към БРИКС предлага на Индонезия по-големи възможности за разширяване на пазарите, привличане на инвестиции, изграждане на вериги за доставки, укрепване на продоволствената и енергийната сигурност и получаване на достъп до технологични и схеми за финансиране на развитието.

Този въпрос е особено актуален, защото „БРИКС също така насърчава използването на местни валути в международната търговия, като се стреми да подобри ефективността на транзакциите и да намали зависимостта от доминиращи платежни системи или валути“, което ще помогне за справяне с последиците от геополитическото напрежение.

Срещата на върха на БРИКС се проведе в Ню Делхи на 12-13 септември. Групата е създадена през 2006 г., като Южна Африка се присъедини към първоначалните членове (Бразилия, Русия, Индия и Китай) през 2011 г. Египет, Иран, Обединените арабски емирства и Етиопия станаха пълноправни членове на 1 януари 2024 г. Индонезия се присъедини на 6 януари 2025 г. От началото на миналата година Беларус, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Тайланд, Уганда и Узбекистан също официално получиха статут на партньори, последвани от Нигерия на 17 януари и Виетнам на 14 юни.


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