Германските автогиганти губят позиции

Германските автомобилни производители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW продължават да губят позиции спрямо международните си конкуренти. Общите им приходи през първата половина на 2026 г. са намалели с 2,9% до около 284 млрд. EUR, сочи анализ на консултантската компания EY. За сравнение, общите приходи на 19-те анализирани автомобилни концерна в света са нараснали с 3,6% до близо 1,05 трлн. EUR

Това е трети пореден спад на приходите на германските производители през първо полугодие. От 19-те компании в анализа 15 са увеличили оборотите си, докато германските групи заемат 16-о, 17-о и 19-о място по темп на растеж. Най-силен ръст отчитат Tesla, Suzuki и китайската Geely.

Още по-сериозен е спадът на печалбата. Общата оперативна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW е намаляла с 19% до 13 млрд. EUR - най-ниското равнище от пандемичната 2020 г. В същото време общата печалба на всички разглеждани производители се е увеличила с 11,4% до 43,7 млрд. EUR.

Сред основните причини EY посочва високите производствени разходи в Германия, цените на енергията, административната тежест и по-ниската производителност спрямо разходите за труд. Според автомобилния експерт на EY Константин Гал високият дял на производството в Германия, дълго считан за символ на качество и конкурентно предимство, все по-често се превръща в структурен недостатък.

Особено сериозен проблем остава китайският пазар. Продажбите на трите германски концерна там са спаднали с 25% през първите шест месеца на годината. Делът на Китай в общите им глобални продажби е намалял от 28,9% на 23,5% само за година. Причините включват по-слабото търсене на скъпи премиум модели и растящата популярност на местните китайски марки, особено при електромобилите.

В същото време китайските производители засилват натиска в Европа. Продажбите им на европейския пазар са нараснали с 44% през първото полугодие, въпреки че общите им глобални продажби са намалели с 8%.

Кризата се отразява и на заетостта. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и големи доставчици като Bosch, ZF, Mahle и Aumovio планират съкращения, засягащи десетки хиляди работни места. Германският профсъюз IG Metall обяви протести на повече от 200 места под мотото „Бъдеще вместо съкращения“, като настоява за повече инвестиции в германските заводи, батерийно производство и автономни технологии.

Данните показват, че германската автомобилна индустрия е под натиск едновременно от по-високите вътрешни разходи, отслабването на позициите ѝ в Китай и растящата конкуренция от китайски и американски производители.