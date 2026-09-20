Германските автогиганти губят позиции

Германските автомобилни производители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW продължават да губят позиции спрямо международните си конкуренти. Общите им приходи през първата половина на 2026 г. са намалели с 2,9% до около 284 млрд. EUR, сочи анализ на консултантската компания EY. За сравнение, общите приходи на 19-те анализирани автомобилни концерна в света са нараснали с 3,6% до близо 1,05 трлн. EUR
Това е трети пореден спад на приходите на германските производители през първо полугодие. От 19-те компании в анализа 15 са увеличили оборотите си, докато германските групи заемат 16-о, 17-о и 19-о място по темп на растеж. Най-силен ръст отчитат Tesla, Suzuki и китайската Geely.
Още по-сериозен е спадът на печалбата. Общата оперативна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW е намаляла с 19% до 13 млрд. EUR - най-ниското равнище от пандемичната 2020 г. В същото време общата печалба на всички разглеждани производители се е увеличила с 11,4% до 43,7 млрд. EUR.
Сред основните причини EY посочва високите производствени разходи в Германия, цените на енергията, административната тежест и по-ниската производителност спрямо разходите за труд. Според автомобилния експерт на EY Константин Гал високият дял на производството в Германия, дълго считан за символ на качество и конкурентно предимство, все по-често се превръща в структурен недостатък.
Особено сериозен проблем остава китайският пазар. Продажбите на трите германски концерна там са спаднали с 25% през първите шест месеца на годината. Делът на Китай в общите им глобални продажби е намалял от 28,9% на 23,5% само за година. Причините включват по-слабото търсене на скъпи премиум модели и растящата популярност на местните китайски марки, особено при електромобилите.
В същото време китайските производители засилват натиска в Европа. Продажбите им на европейския пазар са нараснали с 44% през първото полугодие, въпреки че общите им глобални продажби са намалели с 8%.
Кризата се отразява и на заетостта. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и големи доставчици като Bosch, ZF, Mahle и Aumovio планират съкращения, засягащи десетки хиляди работни места. Германският профсъюз IG Metall обяви протести на повече от 200 места под мотото „Бъдеще вместо съкращения“, като настоява за повече инвестиции в германските заводи, батерийно производство и автономни технологии.
Данните показват, че германската автомобилна индустрия е под натиск едновременно от по-високите вътрешни разходи, отслабването на позициите ѝ в Китай и растящата конкуренция от китайски и американски производители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зевс
Коментиран от #8, #9
11:38 20.09.2026
3 6135
Това изречение ... ?!
11:43 20.09.2026
4 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началник хунта
11:45 20.09.2026
5 Санкцийка Кризова
11:45 20.09.2026
6 БЪЛГАРИН
Коментиран от #10
11:48 20.09.2026
7 Търновец
Коментиран от #16
11:51 20.09.2026
8 Всъщност
До коментар #2 от "Зевс":И без големия руски пазар !
А като качествени стомани - Германия , Русия и Япония са най-добрите . След тях Швеция и т.н.
11:53 20.09.2026
9 Честитка
До коментар #2 от "Зевс":Да благодарят за резултатите си на Европейските, Британските и Американските политици от последните 35 години. Тия резултати са логичния изход от провежданите през тия години макро и глобални политики. Изнасяне на производства и технологии в Китай, Индия и къде ли не, зелени сделки, борба с климатичните промени, внос на евтина, но за сметка на това необразована и ниско продуктивна работна ръка, срив на образователните системи, стимулиране на потреблението на ненужни стоки и услуги, стимулиране на безделничеството - резултатът е това. Сега Китай и индия са в пъти по-образовани, продуктивни и производителни от Европа. Честито.
11:57 20.09.2026
10 Търновец
До коментар #6 от "БЪЛГАРИН":Въпросът Ви е правилен а защо VW избяга от България, защо у нас няма Европейски фирми и производство? Един отговор е че няма на ниво техническо обучение на технолози, стругари фрезисти шлайфисти и дори една Италианска фирма кара в Италия Български работници за обучение - има хора с дипломи но те вършат ли качествена работа? А на учители и вузове всяка година им дигат заплатите - защо? В САЩ заради кризата има сливане на паралелки и освобождаване на учители за да не растат дълговете а тук в България?
Коментиран от #15
12:01 20.09.2026
11 Им за всички
12:06 20.09.2026
12 Това е защото
12:11 20.09.2026
13 Работник с 40 години трудов стаж
12:16 20.09.2026
14 Мерцедес
12:19 20.09.2026
15 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #10 от "Търновец":Както и във всички други области , и образованието у нас бе съсипано от Евроатлантическите Реформи .
Коментиран от #17
12:26 20.09.2026
16 Бай той Толстой
До коментар #7 от "Търновец":Вие там в Търново не четете ли бе?Само с телевизор не става.
12:41 20.09.2026
17 Търновец
До коментар #15 от "Елементарно , бе Уотсън !":А образованието в РФ е още по зле - аз съм бил в МГУ и знам че талантливи хора масово напускат РФ а високите банкови лихви от 20-21% допълнително забавят индустрията и помагат на Китай. А тук в Търново немалко позиции в средно и висше образование да заети от хора с Руски корени - аз имах двама съученици единият стана по късно офицер от ДС а другият художник и беше на свободна практика тоест безработен но боядиса бащината къща на своя приятел от ДС и след това стана научен работник - той е с Руско-Тюрски корени и го сочат като агент на ДС. Офицерът от ДС говореше за "гнила интелигенция" правят доноси един срещу друг.
12:47 20.09.2026