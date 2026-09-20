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Германските автогиганти губят позиции

Германските автогиганти губят позиции

20 Септември, 2026 11:35 822 17

  • германия-
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  • автомобилостроене

С 19% се срина печалбата на печалбата на VW, Mercedes и BMW се срина с 19%

Германските автогиганти губят позиции - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германските автомобилни производители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW продължават да губят позиции спрямо международните си конкуренти. Общите им приходи през първата половина на 2026 г. са намалели с 2,9% до около 284 млрд. EUR, сочи анализ на консултантската компания EY. За сравнение, общите приходи на 19-те анализирани автомобилни концерна в света са нараснали с 3,6% до близо 1,05 трлн. EUR

Това е трети пореден спад на приходите на германските производители през първо полугодие. От 19-те компании в анализа 15 са увеличили оборотите си, докато германските групи заемат 16-о, 17-о и 19-о място по темп на растеж. Най-силен ръст отчитат Tesla, Suzuki и китайската Geely.

Още по-сериозен е спадът на печалбата. Общата оперативна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW е намаляла с 19% до 13 млрд. EUR - най-ниското равнище от пандемичната 2020 г. В същото време общата печалба на всички разглеждани производители се е увеличила с 11,4% до 43,7 млрд. EUR.

Сред основните причини EY посочва високите производствени разходи в Германия, цените на енергията, административната тежест и по-ниската производителност спрямо разходите за труд. Според автомобилния експерт на EY Константин Гал високият дял на производството в Германия, дълго считан за символ на качество и конкурентно предимство, все по-често се превръща в структурен недостатък.

Особено сериозен проблем остава китайският пазар. Продажбите на трите германски концерна там са спаднали с 25% през първите шест месеца на годината. Делът на Китай в общите им глобални продажби е намалял от 28,9% на 23,5% само за година. Причините включват по-слабото търсене на скъпи премиум модели и растящата популярност на местните китайски марки, особено при електромобилите.

В същото време китайските производители засилват натиска в Европа. Продажбите им на европейския пазар са нараснали с 44% през първото полугодие, въпреки че общите им глобални продажби са намалели с 8%.

Кризата се отразява и на заетостта. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и големи доставчици като Bosch, ZF, Mahle и Aumovio планират съкращения, засягащи десетки хиляди работни места. Германският профсъюз IG Metall обяви протести на повече от 200 места под мотото „Бъдеще вместо съкращения“, като настоява за повече инвестиции в германските заводи, батерийно производство и автономни технологии.

Данните показват, че германската автомобилна индустрия е под натиск едновременно от по-високите вътрешни разходи, отслабването на позициите ѝ в Китай и растящата конкуренция от китайски и американски производители.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    23 0 Отговор
    Без евтини ресурси няма как да се правят коли на конкурентна цена.

    Коментиран от #8, #9

    11:38 20.09.2026

  • 3 6135

    13 0 Отговор
    "С 19% се срина печалбата на печалбата на VW, Mercedes и BMW се срина с 19%"

    Това изречение ... ?!

    11:43 20.09.2026

  • 4 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началник хунта

    23 1 Отговор
    Няма страшно ! Историята се повтаря : Сега Брюксел ще принуди Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW да правят вместо коли войнишки каски , а после в Москва ще направят тези каски Москвичи !

    11:45 20.09.2026

  • 5 Санкцийка Кризова

    9 0 Отговор
    На Путин му е много зле.

    11:45 20.09.2026

  • 6 БЪЛГАРИН

    2 3 Отговор
    Не разбирам смисъла на коментара за кризата в автомобилостроенето. Дава се спад за германските концерни в глобален мащаб с 2,9%, а накрая мимоходом се съобщава за три пъти по-големия спад на китайските производители с 8% също в глобален мащаб? Кой е в по-тежка криза не става ясно - китайците с по-големия спад или германците с малкия, както ни манипулира авторът?

    Коментиран от #10

    11:48 20.09.2026

  • 7 Търновец

    1 4 Отговор
    Някои данни не са пълни и не отразяват правилно състоянието на продажбите - примерно VW загуби Руския пазар заради войната и 50000 работни места в Германия са проблемни но затова компанията изнася повече за РФ чрез производството в Китай а скоро ще почне и производство в Канада и на VW и на BMW а има и свободна търговия с Латинска Америка и рано или късно Германците не дигнат заводи и там. А Китайците крадат Европейски технологии и досега не бяха санкционирани заради зависимостта на ЕС от критичните минерали на Китай но и това вече се променя. А ЕС да наложи тарифи на Китай и САЩ, в Китай има спад на темповете на растеж.

    Коментиран от #16

    11:51 20.09.2026

  • 8 Всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    И без големия руски пазар !
    А като качествени стомани - Германия , Русия и Япония са най-добрите . След тях Швеция и т.н.

    11:53 20.09.2026

  • 9 Честитка

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Да благодарят за резултатите си на Европейските, Британските и Американските политици от последните 35 години. Тия резултати са логичния изход от провежданите през тия години макро и глобални политики. Изнасяне на производства и технологии в Китай, Индия и къде ли не, зелени сделки, борба с климатичните промени, внос на евтина, но за сметка на това необразована и ниско продуктивна работна ръка, срив на образователните системи, стимулиране на потреблението на ненужни стоки и услуги, стимулиране на безделничеството - резултатът е това. Сега Китай и индия са в пъти по-образовани, продуктивни и производителни от Европа. Честито.

    11:57 20.09.2026

  • 10 Търновец

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "БЪЛГАРИН":

    Въпросът Ви е правилен а защо VW избяга от България, защо у нас няма Европейски фирми и производство? Един отговор е че няма на ниво техническо обучение на технолози, стругари фрезисти шлайфисти и дори една Италианска фирма кара в Италия Български работници за обучение - има хора с дипломи но те вършат ли качествена работа? А на учители и вузове всяка година им дигат заплатите - защо? В САЩ заради кризата има сливане на паралелки и освобождаване на учители за да не растат дълговете а тук в България?

    Коментиран от #15

    12:01 20.09.2026

  • 11 Им за всички

    1 0 Отговор
    Не става хем качество,хем евтино.Зависи от стандарта на живот и какво можеш да си позволиш.

    12:06 20.09.2026

  • 12 Това е защото

    1 1 Отговор
    санкциите срещу Русия работят, браво!

    12:11 20.09.2026

  • 13 Работник с 40 години трудов стаж

    2 0 Отговор
    Колкото и да се напъвате повече от 1000 евро чиста пара няма да вземате на месец.

    12:16 20.09.2026

  • 14 Мерцедес

    0 0 Отговор
    Брабус - Годо - 1 000 000 евро, доставка след 18 месеца.

    12:19 20.09.2026

  • 15 Елементарно , бе Уотсън !

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    Както и във всички други области , и образованието у нас бе съсипано от Евроатлантическите Реформи .

    Коментиран от #17

    12:26 20.09.2026

  • 16 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Търновец":

    Вие там в Търново не четете ли бе?Само с телевизор не става.

    12:41 20.09.2026

  • 17 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    А образованието в РФ е още по зле - аз съм бил в МГУ и знам че талантливи хора масово напускат РФ а високите банкови лихви от 20-21% допълнително забавят индустрията и помагат на Китай. А тук в Търново немалко позиции в средно и висше образование да заети от хора с Руски корени - аз имах двама съученици единият стана по късно офицер от ДС а другият художник и беше на свободна практика тоест безработен но боядиса бащината къща на своя приятел от ДС и след това стана научен работник - той е с Руско-Тюрски корени и го сочат като агент на ДС. Офицерът от ДС говореше за "гнила интелигенция" правят доноси един срещу друг.

    12:47 20.09.2026