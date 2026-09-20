Китай е удвоил износа на автомобили за Русия

Китай значително е увеличил износа на автомобили за Русия през първите осем месеца на 2026 г. В периода от януари до август за руския пазар са били изнесени над 688 000 автомобила. Това е почти двойно спрямо същия период на миналата година. В стойностно изражение това е 9.08 млрд. USD или 2,2 пъти повече на годишна база.

Данните показват продължаващо разширяване на присъствието на китайските автомобилни производители на руския пазар. След оттеглянето или ограничаването на дейността на редица западни марки след началото на войната в Украйна китайските компании постепенно заеха значителна част от освободения пазарен дял.

Русия се превърна в един от важните външни пазари за китайската автомобилна индустрия, която през последните години увеличава експорта си както на автомобили с двигатели с вътрешно горене, така и на електромобили и хибридни модели.

Посочените данни се отнасят до митническия износ от Китай и не означават непременно, че всички внесени автомобили са били продадени на крайни клиенти в Русия през същия период.