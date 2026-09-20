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Северна Корея изстреля балистична ракета

Северна Корея изстреля балистична ракета

20 Септември, 2026 12:21 649 13

  • северна корея-
  • балистична ракета-
  • ядрен опит-
  • море-
  • изстрелване

Сеул свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност след поредния оръжеен тест на Пхенян

Северна Корея изстреля балистична ракета - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля в неделя балистична ракета с малък обсег към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските власти. Ракетата е била изстреляна от района на крайбрежния град Вонсан.В резултат, президентската администрация в Сеул свикала извънредно заседание на Съвета за национална сигурност.

По-рано Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи за „неидентифициран снаряд“, изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея, без да предоставя допълнителни подробности. Малко по-късно южнокорейското правителство уточни, че става дума за балистична ракета с малък обсег.

Новият тест идва на фона на серия севернокорейски военни демонстрации през последните седмици. По-рано през септември Пхенян съобщи, че е провел съвместно учение с ракети, артилерия и дронове, което според севернокорейската страна е показало „огромна разрушителна мощ“.

Последното изстрелване се случва и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди значително съкращаване на ежегодното американско-южнокорейско учение Ulchi Freedom Shield, като свърза решението с опит за възстановяване на дипломатическия диалог с Ким Чен Ун.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    11 3 Отговор
    Кимчовци тренират за Бандерията.
    Пуцай, Киме.

    12:24 20.09.2026

  • 2 Овчар

    7 5 Отговор
    Щом Ким Чен стреля отваря пазара за оръжия и бомби на Сащ и европейските маймуни купуват за милиарди....ЕГАТИ ЧУКАНИТЕ .!

    12:27 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Камуниzъм

    4 10 Отговор
    Народа пасе трева и мре от глад а диктатора пробва ракети.

    Коментиран от #5

    12:30 20.09.2026

  • 5 111111

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Камуниzъм":

    Стига лъжи!

    12:32 20.09.2026

  • 6 Смях

    9 2 Отговор
    Браво на Ким , прави ги въртоглави

    12:38 20.09.2026

  • 7 Номер едно е

    8 1 Отговор
    Много кефи Ташунко Сапа.... Хич не му пука...
    Скимне му нещо и да си оправи настроението изтреля една ракета ...ей, така за закуска .....

    12:41 20.09.2026

  • 8 Финансиране от милиона

    4 5 Отговор
    На тез не им пука дали дишат или са в кома. Като варварите

    12:43 20.09.2026

  • 9 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    3 0 Отговор
    Продължавате да триете. Трийте!

    12:45 20.09.2026

  • 10 Минчо

    4 0 Отговор
    Кука ми на пура.

    12:47 20.09.2026

  • 11 Гражданин.

    4 0 Отговор
    Северна Корея е независима държава и могат да си изстрелват каквото си искат.

    12:49 20.09.2026

  • 12 Ауу,

    1 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции на Кимчо !

    12:53 20.09.2026

  • 13 Митко

    0 0 Отговор
    Само казвам едно: Влика нация!

    12:56 20.09.2026

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