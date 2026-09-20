Северна Корея изстреля балистична ракета

Северна Корея изстреля в неделя балистична ракета с малък обсег към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските власти. Ракетата е била изстреляна от района на крайбрежния град Вонсан.В резултат, президентската администрация в Сеул свикала извънредно заседание на Съвета за национална сигурност.
По-рано Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи за „неидентифициран снаряд“, изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея, без да предоставя допълнителни подробности. Малко по-късно южнокорейското правителство уточни, че става дума за балистична ракета с малък обсег.
Новият тест идва на фона на серия севернокорейски военни демонстрации през последните седмици. По-рано през септември Пхенян съобщи, че е провел съвместно учение с ракети, артилерия и дронове, което според севернокорейската страна е показало „огромна разрушителна мощ“.
Последното изстрелване се случва и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди значително съкращаване на ежегодното американско-южнокорейско учение Ulchi Freedom Shield, като свърза решението с опит за възстановяване на дипломатическия диалог с Ким Чен Ун.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айляк
Пуцай, Киме.
12:24 20.09.2026
2 Овчар
12:27 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Камуниzъм
Коментиран от #5
12:30 20.09.2026
5 111111
До коментар #4 от "Камуниzъм":Стига лъжи!
12:32 20.09.2026
6 Смях
12:38 20.09.2026
7 Номер едно е
Скимне му нещо и да си оправи настроението изтреля една ракета ...ей, така за закуска .....
12:41 20.09.2026
8 Финансиране от милиона
12:43 20.09.2026
9 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
12:45 20.09.2026
10 Минчо
12:47 20.09.2026
11 Гражданин.
12:49 20.09.2026
12 Ауу,
12:53 20.09.2026
13 Митко
12:56 20.09.2026