Северна Корея изстреля балистична ракета

Северна Корея изстреля в неделя балистична ракета с малък обсег към морето край източното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските власти. Ракетата е била изстреляна от района на крайбрежния град Вонсан.В резултат, президентската администрация в Сеул свикала извънредно заседание на Съвета за национална сигурност.

По-рано Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи за „неидентифициран снаряд“, изстрелян от източното крайбрежие на Северна Корея, без да предоставя допълнителни подробности. Малко по-късно южнокорейското правителство уточни, че става дума за балистична ракета с малък обсег.

Новият тест идва на фона на серия севернокорейски военни демонстрации през последните седмици. По-рано през септември Пхенян съобщи, че е провел съвместно учение с ракети, артилерия и дронове, което според севернокорейската страна е показало „огромна разрушителна мощ“.

Последното изстрелване се случва и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди значително съкращаване на ежегодното американско-южнокорейско учение Ulchi Freedom Shield, като свърза решението с опит за възстановяване на дипломатическия диалог с Ким Чен Ун.