Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата: Те трябва да са таргетирани и временни

Мерките за подкрепа заради високите цени на горивата трябва да са "таргетирани и временни“. Това заяви бившият министър на енергетиката и кмет на столичния район "Средец“ Трайчо Трайков в ефира на bTV, цитиран от "Фокус".

Правителството предвижда мерки за общо 300 млн. евро, като се очаква над половин милион българи да получат помощ. Според Трайков подобна подкрепа е необходима, но трябва да бъде насочена към най-уязвимите групи или към сектори, в които може да се ограничи пренасянето на инфлацията.

"Мерките трябва да са таргетирани и временни“, подчерта Трайков. По думите му те трябва да действат, докато извънредните обстоятелства продължават, но не бива временната помощ да се превръща в постоянно бюджетно разходно перо.

Той даде за пример транспорта. Според него няма смисъл държавата да подпомага производители на борсови стоки, тъй като независимо от размера на помощта продукцията им се продава на международните цени. "Потребителят няма да усети ефекта, а производителите ще увеличат маржовете и печалбите си“, посочи Трайков.

Трайков коментира и причините за високите цени на горивата. Според него ситуацията е свързана с конфликта в Близкия изток и отражението му върху международните пазари. "Пазарите се адаптират и светът вече е по-малко зависим от суровия нефт, отколкото преди 20 години“, отбеляза той.

Бившият енергиен министър смята, че държавата трябва да следи и цените по цялата верига – от вноса на суров петрол до продажбата на горивата на бензиностанциите. "Трябва да има прозрачност както при цените на входа, така и при оперативните маржове при преработката и продажбата на готовите продукти“, каза Трайков.

Трайков коментира и възможността за стимулиране на хората да използват повече градски транспорт вместо личните автомобили. "Това е посока, в която си заслужава да се инвестират усилия“, заяви той. По думите му това може да стане включително чрез мерки за задържане на цените на обществения транспорт и експерименти с безплатен транспорт в определени периоди.

Той определи като неподходящ подхода за компенсация с фиксирана сума за всеки, който зарежда гориво. "При подобна мярка динамиката на цените остава същата, а държавата поема значителен разход“, посочи Трайков.

По темата за възможното намаляване на акциза върху пропан-бутана Трайков посочи, че мярката е теоретично възможна, но не е лесна и не може да бъде приложена бързо. По думите му част от сложността е свързана с необходимостта от съгласуване с Брюксел