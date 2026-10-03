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Петролът поевтиня след решението на Г-7 за резервите
  Тема: Иранската криза

Петролът поевтиня след решението на Г-7 за резервите

3 Октомври, 2026 06:29 848 11

  • г-7-
  • петрол-
  • дизел-
  • горива-
  • ормузки проток

Групата ще освободи 100 милиона барела дизел и суров петрол за четири месеца. На този фон два танкера бяха ударени край Ормузкия проток.

Петролът поевтиня след решението на Г-7 за резервите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като държавите от Г-7 обявиха, че ще освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите си резерви. Мярката ще продължи четири месеца и ще бъде координирана от Международната агенция по енергетика.

Решението беше обявено от френския президент Еманюел Макрон. Страните от групата са се договорили и да не налагат забрана за износ на дизелово гориво помежду си.

До мярката се стигна след искане на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел. Целта е да бъде ограничен натискът върху пазара след рекордното поскъпване на горивата.

Тръмп приветства решението

Американският президент Доналд Тръмп приветства действията на европейските държави, като същевременно омаловажи възможността САЩ да забранят износа на гориво.

„Това всъщност никога не е било на дневен ред. Но това, което направи Европа, беше страхотно“, каза Тръмп.

Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство. Затова промените в цената му могат да се отразят и върху стойността на храните и други продукти от първа необходимост.

Директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заяви, че решението вече е имало ефект върху пазара.

„Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика“, каза Бирол.

Два танкера са били ударени край Ормузкия проток

На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток и източно от Оман.

При първия инцидент на борда е избухнал малък пожар и е прекъснало електрозахранването. Плавателният съд обаче е продължил пътуването си. Часове по-късно друг танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд.

Всички членове на екипажите са в безопасност, а няма данни за щети на околната среда. Властите разследват двата инцидента.

Ормузкият проток остава в центъра на конфликта в Близкия изток. Преди началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран през февруари през него е преминавала една пета от световния петрол и втечнения природен газ.

Източници: БНР


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    И как мисли ЕС да воюва с Русия без резерви гориво за танковете?

    Коментиран от #5

    06:34 03.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    ЕС харчи 10 млн барела на ден.Тези 100 млн ще стигнат само за 10 дни.

    Коментиран от #4

    06:38 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пише за 40 дена

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По 2,5млн на ден, кой колкото успее да си напълни..

    Коментиран от #11

    07:13 03.10.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ами ще воюват със изсулени гащи на подскоци

    07:13 03.10.2026

  • 6 като нямате пари ходете пеш

    3 2 Отговор
    напълно е нормално дизела да хване 10 евро литъра

    Коментиран от #7

    07:21 03.10.2026

  • 7 Асан

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "като нямате пари ходете пеш":

    Пак ще зареждам за 20 дизел на 5та колонка

    07:51 03.10.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Чие било решението🤔
    "До мярката се стигна....
    след ИСКАНЕ на Вашингтон "😉
    Койт разбра, разбра- за ФнГЛ разяснения по- късно ❗

    08:07 03.10.2026

  • 9 Артилерист

    2 0 Отговор
    Богаташите се бръкнали малко, за да не спира прекариата да работи за тях. Без дизел земеделието спира, а от там и всичко свързано с храни, добитък и разни производства...

    08:16 03.10.2026

  • 10 Факт

    1 1 Отговор
    4 цента надолу. Това ли беше?

    08:17 03.10.2026

  • 11 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пише за 40 дена":

    Иначе казват, че в Русия било с купони.
    Да видим кога ще ограничат потреблението и в ЕС.

    08:18 03.10.2026