Петролът поевтиня след решението на Г-7 за резервите

Цените на горивата започнаха леко да се понижават, след като държавите от Г-7 обявиха, че ще освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол от стратегическите си резерви. Мярката ще продължи четири месеца и ще бъде координирана от Международната агенция по енергетика.

Решението беше обявено от френския президент Еманюел Макрон. Страните от групата са се договорили и да не налагат забрана за износ на дизелово гориво помежду си.

До мярката се стигна след искане на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел. Целта е да бъде ограничен натискът върху пазара след рекордното поскъпване на горивата.

Тръмп приветства решението

Американският президент Доналд Тръмп приветства действията на европейските държави, като същевременно омаловажи възможността САЩ да забранят износа на гориво.

„Това всъщност никога не е било на дневен ред. Но това, което направи Европа, беше страхотно“, каза Тръмп.

Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство. Затова промените в цената му могат да се отразят и върху стойността на храните и други продукти от първа необходимост.

Директорът на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заяви, че решението вече е имало ефект върху пазара.

Два танкера са били ударени край Ормузкия проток

„Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика“, каза Бирол.

На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток и източно от Оман.

При първия инцидент на борда е избухнал малък пожар и е прекъснало електрозахранването. Плавателният съд обаче е продължил пътуването си. Часове по-късно друг танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд.

Всички членове на екипажите са в безопасност, а няма данни за щети на околната среда. Властите разследват двата инцидента.

Ормузкият проток остава в центъра на конфликта в Близкия изток. Преди началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран през февруари през него е преминавала една пета от световния петрол и втечнения природен газ.

Източници: БНР