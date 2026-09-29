Гърци преминават в България заради по-евтино гориво

Жители на Северна Гърция ежедневно преминават в България, за да зареждат по-евтино гориво. Шофьори от Серес, Драма и Килкис пътуват през граничния пункт Промахонас, тъй като цените на бензина и дизела от българската страна са значително по-ниски.

Разликата при безоловния бензин е около 56 евроцента на литър, а при дизела достига приблизително 33 евроцента. Това прави пътуването през границата привлекателно за автомобилистите от Северна Гърция, особено на фона на растящите разходи за транспорт и ежедневни нужди.

Горивата засилват инфлационния натиск

По-високите цени на горивата увеличават натиска върху домакинските бюджети и бизнеса в Гърция. Те се отразяват и върху разходите за производство и превоз на стоки, което допринася за инфлацията.

Гръцкото правителство все още отлага обявяването на мерки за ограничаване на разходите за гориво. Междувременно представители на сектора очакват новите цени, които трябва да бъдат обявени след котировките от рафинериите, да доведат до допълнително поскъпване.

Прогнозата на представители на пазара е за увеличение от около 2 процента. Ако то се реализира, разликата между цените в Гърция и България може да стимулира още повече пътуванията до българските бензиностанции.

Промахонас остава основният маршрут

Граничният пункт Промахонас е основният маршрут за жителите на Серес, Драма и Килкис, които търсят по-изгодно зареждане. По-ниските цени в България оказват влияние не само върху частните автомобилисти, но и върху разходите на бизнеса в районите близо до границата.

На този етап не са обявени конкретни нови гръцки мерки, които да променят ценовата разлика. Решенията на правителството и следващите цени, определени от рафинериите, ще покажат дали трансграничното зареждане ще се засили.

Източници: Фокус, Greek City Times