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Британия поиска от САЩ изключение от забрана за дизел
  Тема: Икономика

Британия поиска от САЩ изключение от забрана за дизел

29 Септември, 2026 05:07, обновена 29 Септември, 2026 05:09 519 1

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  • износ-
  • цени на горивата

Лондон се опасява от недостиг и ново поскъпване, ако Вашингтон ограничи износа на горивото. Решение за забрана все още няма.

Британия поиска от САЩ изключение от забрана за дизел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания е поискала от САЩ да бъде изключена от евентуална забрана за износ на дизелово гориво. Британски представители са водили разговори с американските си колеги през последните дни, съобщи Bloomberg, позовавайки се на човек, запознат с обсъжданията.

Лондон е обезпокоен, тъй като страната е сред големите вносители на американски дизел. Горивото се използва широко от товарния транспорт, селскостопанската техника и част от леките автомобили. Евентуалното ограничаване на доставките може да увеличи натиска върху британския пазар.

Средната цена на литър дизел във Великобритания е достигнала рекордните 199,18 пенса на 28 септември, или около 1,99 паунда. Данните са на автомобилната организация RAC. Британският финансов министър Джон Хили заяви, че поскъпването засилва натиска върху гражданите и бизнеса.

„Това правителство ще направи всичко възможно, за да даде на хората малко облекчение“, каза Хили.

Вашингтон обсъжда временна забрана

Администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда възможността за краткосрочна забрана на износа на дизелово гориво, но окончателно решение не е обявено. На 27 септември Тръмп е заявил, че разглежда мярката „много сериозно“.

Идеята беше представена на фона на рекордните цени на горивата в САЩ. На 23 септември финансовият министър Скот Бесент съобщи за възможността да бъде въведена пълна или частична забрана. Средната цена на дизела в страната тогава е достигнала 6,53 долара за галон, което е с почти 3 долара повече спрямо година по-рано.

Politico съобщи, че американските власти са обсъждали забрана с продължителност 90 дни. Представители на петролната индустрия са предупредили, че ограничаването на износа може впоследствие да доведе до ново покачване на цените. Белият дом отрича решението вече да е подготвено.

Лондон търси мерки срещу поскъпването

Британското правителство вече отложи планираното за септември увеличение на горивния налог за следващата година. Властите създадоха и сайт, чрез който шофьорите могат да сравняват цените на различните бензиностанции.

За Великобритания изключението от евентуалните американски ограничения би имало значение за стабилността на доставките, но към момента няма публично потвърждение, че Вашингтон ще го предостави.

Източници: Блумбърг, Политико


Великобритания
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