Тръмп: Не прибързах с обявените 54 млрд. долара от Сеул за LNG в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е прибързал с обявяването на южнокорейска инвестиция от приблизително 54 милиарда долара в проекта за втечнен природен газ (LNG) в Аляска. Той защити позицията си два дни след като обяви мащабен пакет за инвестиции на Южна Корея в САЩ.

„Не прибързах. Те бяха там и бяха представени“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от Ройтерс. По думите му, ако Южна Корея не желае да участва в проекта, Вашингтон може да ѝ начисли по-висока цена. „Ако не искат да го направят, това е напълно приемливо за мен. Просто ще им начисля повече“, заяви американският президент.

Южнокорейските власти обаче подчертават, че участието на страната в проекта все още не е окончателно договорено. Според южнокорейската информационна агенция Йонхап решението зависи от оценката на икономическата жизнеспособност и от спазването на вътрешните законови процедури.

Вашингтон обяви сума, която не фигурира в официалния документ

Обявената от Тръмп сума е част от по-широк пакет за южнокорейски инвестиции в САЩ на стойност до 200 милиарда долара. В него са включени още газова електроцентрала в Тексас и изграждането на осем големи ядрени реактора.

Официалният документ, публикуван от американската администрация, не посочва конкретна инвестиция от 54 милиарда долара за LNG проекта. В него е записано, че двете страни ще започнат работа по проекта при условие, че бъде доказана неговата търговска жизнеспособност и бъдат изпълнени всички изисквания на южнокорейското законодателство.

Разминаването между изявлението на Тръмп и формулировките в документа беше отбелязано и от Ройтерс. Агенцията посочва, че проектът все още няма обвързващи ангажименти от Южна Корея.

Проектът предвижда газопровод с дължина 1300 километра

Планираният проект предвижда изграждането на около 1300-километров газопровод от находищата на Северния склон на Аляска до терминал за втечняване и износ на природен газ край Никиски, в южната част на щата.

Идеята се обсъжда от десетилетия, но досега не е стигнала до окончателно инвестиционно решение. Преди започване на строителството трябва да бъдат осигурени финансиране, договори за продажба на газа и окончателно одобрение на инвестицията.

След последните изявления се очакват допълнителни консултации между Вашингтон и Сеул. Южнокорейската страна трябва да оцени дали проектът може да гарантира приемлива възвръщаемост, преди да поеме конкретен финансов ангажимент.

Източници: Ройтерс, Йонхап