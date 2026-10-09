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Четири животни ще бъдат изобразени на новите британски банкноти

Четири животни ще бъдат изобразени на новите британски банкноти

9 Октомври, 2026 08:51 728 19

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  • банка на англия-
  • крал чарлз iii-
  • британска икономика-
  • обществено допитване

Банката на Англия избра земна пчела, сова, таралеж и атлантически тупик след участие на почти 500 000 души в обществено допитване

Четири животни ще бъдат изобразени на новите британски банкноти - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Буфоопашата земна пчела, забулената сова, европейският таралеж и атлантическият тупик ще бъдат изобразени върху следващата серия британски банкноти, обяви Банката на Англия. Решението е взето след обществено допитване, в което са участвали почти 500 000 души.

Гражданите са избирали сред 18 животни, разделени в три категории. Земната пчела е получила най-много гласове в групата на насекомите, рибите и земноводните. Забулената сова е победила при птиците, а европейският таралеж е събрал най-голяма подкрепа сред бозайниците. Атлантическият тупик е включен, за да представи британското крайбрежие.

Дизайнът ще бъде готов след няколко години

Все още не е решено кое от четирите животни ще бъде поставено върху банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда. Образът на крал Чарлз III ще остане от другата страна на купюрите.

Проектирането на банкнотите ще продължи няколко години. Процесът включва разработване на цялостна визия, избор на материали и защитни елементи, както и подготовка за производство. Банката на Англия посочва, че новите изображения ще подпомогнат устойчивостта на банкнотите срещу фалшифициране.

„Радвам се, че почти половин милион души участваха в консултацията за изображенията на дивата природа, което показва, че парите в брой все още имат значение“, заяви главният касиер на Банката на Англия Виктория Клеланд.

По думите ѝ обществото е избрало „четири различни и вдъхновяващи животни“, които показват разнообразието на британската природа и ще допринесат за сигурността на банкнотите.

Спорът за историческите личности

Сред животните, които не са избрани, са грейващата акула, обикновената жаба и червената лисица. Атлантическият тупик прекарва голяма част от живота си в морето, а през лятото се връща по крайбрежието, за да гнезди. Видът е определен като „уязвим“ в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Промяната на изображенията върху банкнотите предизвика политически реакции още след обявяването на новата посока през март. Консервативният лидер Кеми Бейдънок обвини Банката на Англия, че „заличава историята“, и заяви: „Това е глупаво нещо. Категорично не го подкрепям.“

Лидерът на „Реформаторска Великобритания“ Найджъл Фараж определи решението като „абсолютно безумно“. Лидерът на либералдемократите Ед Дейви заяви, че Уинстън Чърчил е заслужавал „нещо по-добро от това да бъде заменен от язовец“. Язовецът обаче не е бил сред 18-те животни в окончателния списък.

Кралските портрети и историческите личности ще бъдат заменени като централни изображения, но крал Чарлз III ще продължи да присъства върху лицевата страна на банкнотите.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А джамия и цитати от корана

    11 2 Отговор
    На кои банкноти ше има

    08:55 09.10.2026

  • 3 Европа

    3 8 Отговор
    Да не се изхвърлят много много с британските пари. Предстои им завръщане в Европейския съюз, най-мощния съюз на планетата. До 2 години трябва да бъде осъществено. И след още 3 години и в еврозоната. Пълна интеграция с магистрална скорост.

    Коментиран от #4, #5, #6

    08:56 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 xaxaxa

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европа":

    🎃🐷🎃🐷🤡👎🐽🌽👃🚽

    09:01 09.10.2026

  • 7 Че, то винаги

    6 2 Отговор
    Е имала само животни върху английските банкноти!

    Коментиран от #11

    09:02 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Да им сложат по една червена точка между очите. Символът на Индия. 😁

    09:09 09.10.2026

  • 10 Весело

    6 1 Отговор
    Животното едногърба камила уиндзор участвало ли е в конкурса?
    И, ако да, колко гласа е събрало?

    09:12 09.10.2026

  • 11 Весело

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Че, то винаги":

    Да прав сте винаги е имало животни от семейството Сакс-Кобург и Гота, прекръстено на Уиндзор. И ние си имаме животни като Калина от това семейстно.

    09:16 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Животните са

    1 1 Отговор
    свиня, плъх, тъпир и мисирка 😂

    09:43 09.10.2026

  • 16 Лена

    0 1 Отговор
    На английските банкноти,освен животни ще бъде хубаво да има махараджи с бели бради!

    09:46 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Четири животни

    0 0 Отговор
    ще бъдат изобразени на cвинарските банкноти - cвиня, глиган, пpасе и шопаp!

    09:57 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.