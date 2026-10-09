Четири животни ще бъдат изобразени на новите британски банкноти

Буфоопашата земна пчела, забулената сова, европейският таралеж и атлантическият тупик ще бъдат изобразени върху следващата серия британски банкноти, обяви Банката на Англия. Решението е взето след обществено допитване, в което са участвали почти 500 000 души.

Гражданите са избирали сред 18 животни, разделени в три категории. Земната пчела е получила най-много гласове в групата на насекомите, рибите и земноводните. Забулената сова е победила при птиците, а европейският таралеж е събрал най-голяма подкрепа сред бозайниците. Атлантическият тупик е включен, за да представи британското крайбрежие.

Дизайнът ще бъде готов след няколко години

Все още не е решено кое от четирите животни ще бъде поставено върху банкнотите от 5, 10, 20 и 50 паунда. Образът на крал Чарлз III ще остане от другата страна на купюрите.

Проектирането на банкнотите ще продължи няколко години. Процесът включва разработване на цялостна визия, избор на материали и защитни елементи, както и подготовка за производство. Банката на Англия посочва, че новите изображения ще подпомогнат устойчивостта на банкнотите срещу фалшифициране.

„Радвам се, че почти половин милион души участваха в консултацията за изображенията на дивата природа, което показва, че парите в брой все още имат значение“, заяви главният касиер на Банката на Англия Виктория Клеланд.

По думите ѝ обществото е избрало „четири различни и вдъхновяващи животни“, които показват разнообразието на британската природа и ще допринесат за сигурността на банкнотите.

Спорът за историческите личности

Сред животните, които не са избрани, са грейващата акула, обикновената жаба и червената лисица. Атлантическият тупик прекарва голяма част от живота си в морето, а през лятото се връща по крайбрежието, за да гнезди. Видът е определен като „уязвим“ в Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Промяната на изображенията върху банкнотите предизвика политически реакции още след обявяването на новата посока през март. Консервативният лидер Кеми Бейдънок обвини Банката на Англия, че „заличава историята“, и заяви: „Това е глупаво нещо. Категорично не го подкрепям.“

Лидерът на „Реформаторска Великобритания“ Найджъл Фараж определи решението като „абсолютно безумно“. Лидерът на либералдемократите Ед Дейви заяви, че Уинстън Чърчил е заслужавал „нещо по-добро от това да бъде заменен от язовец“. Язовецът обаче не е бил сред 18-те животни в окончателния списък.

Кралските портрети и историческите личности ще бъдат заменени като централни изображения, но крал Чарлз III ще продължи да присъства върху лицевата страна на банкнотите.