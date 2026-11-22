Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет приключи след продължителен период, в който досегашният съвет работеше с изтекъл мандат. След последния вот в професионалната квота органът вече е попълнен и предстои да започне работа с 25 членове – 11 представители на професионалната квота, 11 на парламентарната и трима членове по право: главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Последното свободно място беше заето от следователя Петко Петков, който получи 323 гласа срещу 40 за Бойко Атанасов. Атанасов разполага със седемдневен срок, в който може да оспори резултата. Ако жалба не бъде подадена, имената на новоизбраните членове трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

Първият тест ще бъде изборът на главен прокурор

Сред най-важните задачи пред новия ВСС е изборът на титулярен главен прокурор. Постът няма постоянен титуляр след отстраняването на Иван Гешев през 2023 г. Пред съвета стои и процедурата за избор на директор на Националната следствена служба.

Прокурор Владимир Николов, който беше кандидат за член на ВСС, заяви, че именно изборът на главен прокурор до голяма степен ще определи оценката за целия мандат на съвета. „На нас ни трябва човек, който разбира и има отговорност за огромната ръководна, управленска, правна, административна власт, която има тази позиция. Човек, който съумява да осъзнава тази власт и, ако щете, да я самоограничава“, каза Николов пред NOVA.

Предпазлив оптимизъм и предупреждение за зависимости

Съдия Нели Куцкова определи изслушванията и избора на новите кадровици като повод за предпазлив оптимизъм. Тя подчерта, че основното изпитание пред съвета ще бъде способността му да устои на политически натиск.

„Работата на политиците е да определят политиките на държавата. Но е изключително вредно, когато политиците започнат да се месят в т.нар. кадруване“, заяви Нели Куцкова.

По думите ѝ сред представителите на прокурорската квота има пробив на свободомислещи магистрати. Куцкова предупреди, че политическата подкрепа за даден кандидат не трябва да се превръща в последваща зависимост. „Винаги е много важно да се избират хора с гръбнак“, каза тя.

Николов също заяви, че сред избраните има достойни професионалисти, но независимостта им тепърва ще бъде подложена на изпитание. Той не изключи опити на хора, заемали ръководни длъжности в прокуратурата, да запазят влияние чрез новите членове на съвета, но отказа да посочи конкретни имена. „По делата ще ги познаете“, коментира прокурорът.

Очакванията за проверките по случаите „Еврото“ и „Нотариуса“

Куцкова очаква новият ВСС да доведе докрай проверките по мрежите за влияние, свързвани с Петър Петров – Пепи Еврото, и Мартин Божанов – Нотариуса. Според нея обществото трябва да получи ясен отговор какво е установено по тези случаи и дали подобни зависимости съществуват и на местно равнище.

Николов определи избора на новия състав като крачка в правилната посока и отправи критика към досегашния ВСС: „Ние видяхме еманацията на това какво не трябва да представлява съветът“. Пред новите кадровици остава задачата да покажат с решенията си дали ще наложат различен модел на управление на съдебната система.

Източници: nova.bg