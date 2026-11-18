Новите оценки на британската Служба за национална статистика поставят под въпрос твърдението, че Brexit е довел до рязък спад на производителността във Великобритания. Според обновените данни производството за отработен час в страната е нараснало по-бързо от това в Германия, Франция и Италия през последното десетилетие. Единствено Съединените щати са постигнали по-силен резултат сред страните от Г-7.

ОНС публикува оценките, след като промени начина, по който изчислява производителността. Компонентният метод заменя досегашния водещ подход и води до преразглеждане на данните за целия период от 1997 г. насам. За десетте години до 2025 г. Великобритания е втора в Г-7 по ръст на производството за отработен час, като пред нея са само Съединените щати. Същата позиция страната заема и при сравнение на по-дългия период от 1997 г. насам.

„Въпреки че международната съпоставимост на темповете на производителността трябва да се разглежда с известна предпазливост заради различията в методологиите, фактът, че ръстът на Великобритания от 1997 г. е вторият най-висок в тази група, подсказва, че производителността през последните три десетилетия е била по-силна, отколкото се е смятало досега“, заяви ОНС. Статистическата служба обаче подчертава, че британският резултат остава значително под американския.

Разминаване с оценката за 4% икономически удар

Данните излизат дни след като премиерът Анди Бърнам отново защити тезата, че Brexit е нанесъл сериозна вреда на икономиката. В речта си на банкета в Mansion House той каза: „Загубихме повече, отколкото спечелихме през последните 10 години.“ Бърнам се позова на оценката на Службата за бюджетна отговорност, според която излизането от Европейския съюз ще намали дългосрочната потенциална производителност с 4% спрямо сценария, при който страната е останала в блока.

Тази оценка е прогнозен модел, а не директно измерване на отделен ефект от Brexit. Службата за бюджетна отговорност посочва, че влиянието трудно може да бъде изолирано заради едновременното действие на пандемията, промените в търговските отношения и други геополитически събития.

Икономистът Саймън Френч определи новите статистически резултати като „неудобен фон“ за предстоящата среща между Великобритания и Европейския съюз на 20 ноември. По думите му данните поставят под въпрос оценките за спад на производителността от 3-4% и допускат ефектът да е приблизително наполовина по-малък.

Икономистът Джулиън Джесъп заяви, че производството за отработен час във Великобритания е отбелязало втория най-силен ръст в Г-7 за десетте години до 2025 г. „Няма и знак за ефект от Brexit в тези графики“, каза той.

Новите оценки не доказват, че Brexit не е оказал влияние върху британската икономика. Те показват, че по избрания показател и при новата методология Великобритания се е представила по-добре от основните си европейски конкуренти през разглеждания период. ОНС предстои да публикува допълнителен анализ на международните тенденции, който ще позволи по-подробно сравнение на краткосрочните промени.

Източници: dailymail.com