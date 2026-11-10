Новото жилищно предлагане в Братислава удари 9-годишен връх

Предлагането на нови жилища в Братислава е достигнало най-високото си ниво от девет години. В края на септември на пазара са били налични близо 4300 апартамента, или около 400 повече спрямо края на предходното тримесечие. В същото време продажбите са надхвърлили 720 жилища.

Данните са на BuiltMind и са публикувани от Property Forum. През тримесечието на пазара са добавени над 1000 жилищни единици чрез нови и вече съществуващи проекти. Сред тях са Project Q на Cresco Real Estate, Podzáhradná на ISMONT и Brenner Residence на STRABAG Real Estate. Новото предлагане е надхвърлило обема на продажбите, което е повишило общия брой на жилищата, достъпни за купувачите.

„Комбинацията от стабилни продажби и по-широк избор е най-важната тема за тримесечието“, каза Томаш Каюх, главен оперативен директор на BuiltMind.

Цените продължават да се покачват

Средната офертна цена на новите апартаменти е достигнала 5740 евро на квадратен метър. Това е увеличение от приблизително 2% спрямо предходното тримесечие и най-високата средна стойност в данните на BuiltMind.

Двустаен тип жилища са формирали повече от половината от всички сделки. Дву- и тристайните апартаменти заемат водещо място и в текущото предлагане. Сред предприемачите Intrade Group е реализирала най-много продажби, следвана от Cresco Real Estate и PROFINAL. При отделните проекти начело е Milrose, пред Slnečnice и Slnečná Strana.

Ипотеките поскъпват, но търсенето остава

Средната ипотечна лихва е нараснала от 3,4% в началото на годината до 3,9% в края на тримесечието. Това не е довело до съществено забавяне на продажбите, въпреки че изборът за купувачите се е разширил значително.

„Купувачите не са се оттеглили от пазара въпреки покачването на ипотечните лихви“, посочи Лукаш Брат, старши анализатор в Cushman & Wakefield. По думите му в Братислава се продава приблизително един от всеки шест налични апартамента на тримесечие. За сравнение, в по-големия пазар на Прага съотношението е около един от всеки пет.

По-широкото предлагане засилва конкуренцията между проектите и увеличава ролята на крайната цена наред с местоположението и качеството. Според Томаш Каюх на преден план излизат по-достъпните жилища в ниския и средния пазарен сегмент, тъй като купувачите сравняват по-внимателно какво получават срещу бюджета си.