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Милиардерът Рик Карузо обмислял да напусне Калифорния заради данък "богатство"

Милиардерът Рик Карузо обмислял да напусне Калифорния заради данък "богатство"

10 Ноември, 2026 05:23 374 0

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  • предложение 40

Той е разглеждал преместване в Тексас или Флорида заради планиран еднократен данък от 5% върху имуществото на милиардерите

Милиардерът Рик Карузо обмислял да напусне Калифорния заради данък "богатство" - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Милиардерът и девелопер Рик Карузо е обмислял да напусне Калифорния заради предложен еднократен данък върху богатството на най-заможните жители на щата. Сред възможните дестинации са били Остин в Тексас, както и Маями, Коконът Гроув и Палм Бийч във Флорида, съобщи New York Post.

Карузо е казал, че е наел адвокати и финансови консултанти, които да изчислят как евентуалното преместване би се отразило върху бизнеса и семейството му.

„Като се има предвид финансовото въздействие, трябва поне да помислите за това. Трябва поне да разгледате тази възможност“, е заявил Карузо.

Данък от 5% върху богатството

Предложение 40, известно като данъка върху милиардерите, е предвиждало еднократен налог от 5% върху богатството на жители на Калифорния с нетно състояние над 1 милиард долара. Приходите е трябвало да бъдат насочени основно към здравеопазването, както и към образование и хранителни помощи.

Мярката е била подложена на гласуване на изборите в щата на 3 ноември 2026 г. Според Associated Press избирателите са отхвърлили предложението след кампания, в която противници и поддръжници са похарчили значителни средства.

Противниците на данъка са предупреждавали, че той може да доведе до изтичане не само на лични богатства, но и на компании, инвестиции и благотворителни средства. Поддръжниците му са го представяли като начин за финансиране на здравни програми на фона на недостига на средства.

Карузо остава заради семейството

В крайна сметка Карузо е решил да остане в Калифорния. По думите му той и съпругата му не са могли да си представят живот далеч от децата и внука си.

„В крайна сметка решихме, че ако трябва да платим голям данък, ще платим големия данък, но ще имаме семейството си“, е заявил милиардерът.

Карузо е предупредил, че евентуалното напускане на щата от „няколкостотин милиардери“ би имало по-широки последици.

„Когато те си тръгнат, с тях си тръгват бизнесите, екипите, ръководството, персоналът и служителите, но най-вече благотворителността им“, е казал той.

След отхвърлянето на предложение 40 данъкът няма да влезе в сила. Вотът оставя открит спора в Калифорния дали облагането на натрупаното богатство може да осигури нови приходи, без да ускори преместването на най-богатите жители и свързаните с тях компании.

Източници: apnews.com, ameriledger.com, rbc.ru


САЩ
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