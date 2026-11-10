Бюджетната комисия разглежда промените в данъчните закони

Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ще разгледа днес пакет от законопроекти, свързани с данъчната политика и подготовката на бюджета за 2027 г. Заседанието е насрочено за 09:30 часа. В дневния ред са включени промени в законите за местните данъци и такси, ДДС, корпоративното подоходно облагане, данъците върху доходите на физическите лица, акцизите и данъчните складове и счетоводството.

Предложенията бяха одобрени от Министерския съвет на 4 ноември и внесени в парламента на 5 ноември. Един от основните текстове предвижда през 2027 г. да се въведе 33% данък върху свръхпечалбата за банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от поне 5 млн. евро. Правителството предлага 30% от този данък да може да бъде преотстъпван за конкретни инвестиции или за формиране на резерви.

„Пакетът от данъчни мерки за 2027 г. има ясна цел – да гарантира устойчив ръст на бюджетните приходи и финансова стабилност на държавата“, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

В Закона за ДДС е заложено поетапно увеличение на прага за задължителна регистрация. Той трябва да достигне 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. За малките предприятия под съответния праг се запазва възможността доброволно да прилагат общия режим на ДДС.

Промени при имотите и отчетността

Проектът за изменение на Закона за местните данъци и такси предвижда данъчните оценки на сградите, земите, подобренията и земеделските земи да бъдат актуализирани в три поредни години. Предложението е увеличението да бъде с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

Пакетът включва и мерки за електронно фактуриране, автоматизиран обмен на данни между предприятията и Националната агенция за приходите, както и промени, свързани с отчитането на продажбите и контрола върху акцизните стоки.

Българската стопанска камара подкрепя целта за ограничаване на незаконната търговия с акцизни стоки, но настоява изискванията да бъдат пропорционални и да не създават неоправдана административна тежест. Камарата е поискала и прецизиране на правилата за цифровизация на ДДС отчитането, електронното фактуриране и стандартния одитен файл за данъчни цели.

Решенията на бюджетната комисия ще бъдат на първо четене. След това законопроектите трябва да бъдат разгледани и в пленарната зала, преди да продължи процедурата по приемането на бюджета за 2027 г.

Източници: bta.bg, utroruse.com, 24chasa.bg