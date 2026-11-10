„Възраждане“ иска отговорност за катастрофите на „Тракия“

Партия „Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Формацията иска да бъде поета персонална отговорност, ако бъдат установени пропуски от страна на институциите.
При инцидентите загинаха 11 души, а 48 пострадали бяха настанени в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Катастрофите станаха в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от БНР, видимостта в района е паднала рязко от около 80 на 10 метра.
Движението по автомагистрала „Тракия“ беше затворено и в двете посоки, а към мястото бяха изпратени десетки линейки, пожарни и медицински екипи. Военни самолети и хеликоптери бяха в готовност да помогнат за транспортирането на тежко пострадали. МВР съобщи, че сред загиналите и ранените няма деца.
Партията поставя въпроси за превенцията
В позиция, изпратена до медиите, „Възраждане“ изразява съболезнования на семействата на загиналите и пожелава възстановяване на пострадалите. От формацията заявяват, че правителството и отговорните институции не трябва да се ограничават само до действия след трагедията.„Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания“, заявяват от „Възраждане“.
Партията настоява да се провери дали при тежките метеорологични условия са били предприети всички възможни превантивни мерки и дали институциите са реагирали своевременно. Според формацията трябва да бъде изяснено имало ли е адекватна сигнализация, навременни предупреждения и достатъчен контрол в района.
„Възраждане“ посочва, че гражданите имат право на безопасни пътища, а държавата е длъжна да установи причините за трагедията, да потърси отговорност при доказани пропуски и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БОРУНА ЛОМ
15:43 10.11.2026
3 В случая няма как да се вземат
Коментиран от #18
15:44 10.11.2026
4 Много Известен Съветски Актьор
15:44 10.11.2026
5 Стига вече
15:47 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Копейки,
15:54 10.11.2026
8 Макробиолог
16:01 10.11.2026
9 Възроден депесар
Ако има някъде пожар ще отида да нося вода и да гася а тези носят слама да изгори по бързо
Коментиран от #15
16:02 10.11.2026
10 обективен
16:05 10.11.2026
11 Емигрант
16:07 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мръсни политически спекулации
16:09 10.11.2026
14 Болен Сайдеров
16:10 10.11.2026
15 2554
До коментар #9 от "Възроден депесар":Е, защо да не гмецкат върху чуждото нещастие? Иначе безусловно подкрепиха тьотя Илияна.
16:11 10.11.2026
16 5556
16:13 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Емигрант
До коментар #3 от "В случая няма как да се вземат":Не се оправдавай с мъглата бе, ако бяха карали със скорост съобразена с метеорологичните условия нямаше да се накупчат 86 МПС-та ! Дори един потърпевш нагло заяви, че е шофирал със 100 км/h в мъглата и се бухнал в купът от автомобили ! Шофирането не е наизуст, трябва да се мисли и мъглата няма вина ! В България сте диваци, не признавате закони, правила и примери !
16:19 10.11.2026
19 5556
16:20 10.11.2026