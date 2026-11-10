„Възраждане“ иска отговорност за катастрофите на „Тракия“

Партия „Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Формацията иска да бъде поета персонална отговорност, ако бъдат установени пропуски от страна на институциите.

При инцидентите загинаха 11 души, а 48 пострадали бяха настанени в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Катастрофите станаха в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от БНР, видимостта в района е паднала рязко от около 80 на 10 метра.

Движението по автомагистрала „Тракия“ беше затворено и в двете посоки, а към мястото бяха изпратени десетки линейки, пожарни и медицински екипи. Военни самолети и хеликоптери бяха в готовност да помогнат за транспортирането на тежко пострадали. МВР съобщи, че сред загиналите и ранените няма деца.

Партията поставя въпроси за превенцията

В позиция, изпратена до медиите, „Възраждане“ изразява съболезнования на семействата на загиналите и пожелава възстановяване на пострадалите. От формацията заявяват, че правителството и отговорните институции не трябва да се ограничават само до действия след трагедията.

„Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания“, заявяват от „Възраждане“.

Партията настоява да се провери дали при тежките метеорологични условия са били предприети всички възможни превантивни мерки и дали институциите са реагирали своевременно. Според формацията трябва да бъде изяснено имало ли е адекватна сигнализация, навременни предупреждения и достатъчен контрол в района.

„Възраждане“ посочва, че гражданите имат право на безопасни пътища, а държавата е длъжна да установи причините за трагедията, да потърси отговорност при доказани пропуски и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

Източници: bnrnews.bg