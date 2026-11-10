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„Възраждане“ иска отговорност за катастрофите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

„Възраждане“ иска отговорност за катастрофите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:39 817 19

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  • ямбол

Партията настоява за пълно разследване на верижните сблъсъци и проверка на действията на институциите при гъстата мъгла

„Възраждане“ иска отговорност за катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия „Възраждане“ настоява за пълно и прозрачно разследване на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Формацията иска да бъде поета персонална отговорност, ако бъдат установени пропуски от страна на институциите.

При инцидентите загинаха 11 души, а 48 пострадали бяха настанени в болници в Ямбол, Сливен и Бургас. Катастрофите станаха в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от БНР, видимостта в района е паднала рязко от около 80 на 10 метра.

Движението по автомагистрала „Тракия“ беше затворено и в двете посоки, а към мястото бяха изпратени десетки линейки, пожарни и медицински екипи. Военни самолети и хеликоптери бяха в готовност да помогнат за транспортирането на тежко пострадали. МВР съобщи, че сред загиналите и ранените няма деца.

Партията поставя въпроси за превенцията

В позиция, изпратена до медиите, „Възраждане“ изразява съболезнования на семействата на загиналите и пожелава възстановяване на пострадалите. От формацията заявяват, че правителството и отговорните институции не трябва да се ограничават само до действия след трагедията.

„Не приемаме загубата на човешки животи да бъде последвана от институционално мълчание, прехвърляне на вина и забравени обещания“, заявяват от „Възраждане“.

Партията настоява да се провери дали при тежките метеорологични условия са били предприети всички възможни превантивни мерки и дали институциите са реагирали своевременно. Според формацията трябва да бъде изяснено имало ли е адекватна сигнализация, навременни предупреждения и достатъчен контрол в района.

„Възраждане“ посочва, че гражданите имат право на безопасни пътища, а държавата е длъжна да установи причините за трагедията, да потърси отговорност при доказани пропуски и да предприеме мерки за предотвратяване на подобни инциденти.

Източници: bnrnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОРУНА ЛОМ

    17 2 Отговор
    КОЙ? КАРАТ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО!

    15:43 10.11.2026

  • 3 В случая няма как да се вземат

    17 2 Отговор
    каквито и да е мерки, защото мъглата не е в кашон, а се мести или става по-гъста в даден момент, а в следващия от движението на въздуха да стане по-рехав.

    Коментиран от #18

    15:44 10.11.2026

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    9 18 Отговор
    Мунчо и "прогресивните измекяри" да носят отговорност. Скъсаха се да "обещават" какво ли не, но цялата пара отиде в свирката. Комунетата са лъжци и крадци по дефиниция. Нито подгониха Боко и Пеевски, нито промениха нещо съществено. Само си повишиха заплатите и това им беше най-голямата "промяна". Некадърници.

    15:44 10.11.2026

  • 5 Стига вече

    14 1 Отговор
    Това е ТРАГЕДИЯ!!!Не политика!!!!

    15:47 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейки,

    4 5 Отговор
    от вашите "партньори" ли търсите отговорност. Какво е това "иди ми дойди ми", подкрепяйте ги безусловно! Институциална отговорност искате? Институциите са техни, обещанията също! И вие сте техни. Сглобихте се!

    15:54 10.11.2026

  • 8 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Това не е висша математика,просто е като бобена чорба.Катастрофата и въобще катастрофите са причинени главно от два фактора.Първо --неадекватни шофьори.Втаро--неадекватни пътища и съоръжения.Конкретно срещу мъгли,снеговалеж,вятър и т.н.ко се прави?Електронни знаци за скоростта които чрез сензори автоматично снижават макс скоростта според условията.Срещу неадекватни шофьори --камери,кат органи и тт.н.плюсжелезни закони изключващи намесата на корумпирани съдии за каквото и да е свободно творчество.Първо нарушение с 5+км/ч на лимита--солена глоба ,второ нарушение--глоба плюс отнемане на правата.Шофирате без книжка--отнемане на превозното средство и затвор.точка.

    16:01 10.11.2026

  • 9 Възроден депесар

    2 0 Отговор
    Тези освен оставки защо не се опитат да помогнат
    Ако има някъде пожар ще отида да нося вода и да гася а тези носят слама да изгори по бързо

    Коментиран от #15

    16:02 10.11.2026

  • 10 обективен

    3 0 Отговор
    В държавата ни камикадзетата са повече от всички ,в целия свят !!!Не е нормално в такива условия да се кара в по 150 км. !!

    16:05 10.11.2026

  • 11 Емигрант

    1 1 Отговор
    В България винаги като по закон започват да се вземат мерки за всеки случай с жертви, започват едни обвинения и търсене на отговорности ! А тези чапкъни от ВЪЗРАЖДАНЕ само чакат някакво нещастие и първи като при старт за "гладко бягане" се появяват и зпочват едни обвинения и търсене на отговорности, както е било по времето на Сталин в СССР ! Защо не се сетиха тези злоусти шашкъни преди тази трагедия вместо да стоят и чакат удобен трагичен случай от който да печелят "дивиденти" да провеждат беседи по гтадове и паланки и да предупреждават, че идва сезон на мъгли, поледици, сняг и дъжд и да платят на експерти шофьори да запознават населението с основни принципи на предпазливост и предвидимост, да задължат АПИ да използва модерни средства за предупреждаваме на опасности като в цивилизована Европа ? България е закъсняла във всичко за живота, причината е управлението все още на БКП - 82 г.комунизъм !

    16:07 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мръсни политически спекулации

    2 0 Отговор
    Основната причина е масовата диващина на пътя. Национална черта. В Индия, Бангладеш, Малайзия знаете ли как е? Ами в Африка?

    16:09 10.11.2026

  • 14 Болен Сайдеров

    1 0 Отговор
    Атака пубеда с Костя Копейкин 🇻🇳🤣🇹🇷

    16:10 10.11.2026

  • 15 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възроден депесар":

    Е, защо да не гмецкат върху чуждото нещастие? Иначе безусловно подкрепиха тьотя Илияна.

    16:11 10.11.2026

  • 16 5556

    1 0 Отговор
    Тия от Възраждане вместо да станат умна партия паднаха на нивото на пепейките! Възползват се от всичко за да се появят и да покрякат!

    16:13 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Емигрант

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "В случая няма как да се вземат":

    Не се оправдавай с мъглата бе, ако бяха карали със скорост съобразена с метеорологичните условия нямаше да се накупчат 86 МПС-та ! Дори един потърпевш нагло заяви, че е шофирал със 100 км/h в мъглата и се бухнал в купът от автомобили ! Шофирането не е наизуст, трябва да се мисли и мъглата няма вина ! В България сте диваци, не признавате закони, правила и примери !

    16:19 10.11.2026

  • 19 5556

    0 0 Отговор
    Ей Възрожденци що не вземете да погледнете Северозапада? Като се стъмни и падне мъгла не знаеш дали си на пътя или в полето, покрякайте превантивно за там. А това, че там по селски пътища е пуснат целия трафик за и от Европа по моста на Видин? Ирак, Турция, Гърция, България, полски, румънски, унгарски и всякакви тирове от Европа и за Европа минават по тия селски пътища, поврякайте и за там!

    16:20 10.11.2026

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