Apple отново стана най-скъпата публично търгувана компания в света, след като пазарната ѝ капитализация достигна 5,03 трилиона долара в края на търговията на 30 октомври. Nvidia остана на второ място с 4,93 трилиона долара, а разликата между двете компании е около 100 милиарда долара.

Промяната настъпи в ден, в който акциите и на двете компании поевтиняха, но спадът при Nvidia беше значително по-голям. Книжата на Apple загубиха 1,2%, докато тези на производителя на чипове се понижиха с 4,2%. Така Apple си върна лидерската позиция за първи път, след като за кратко изпревари Nvidia в края на юли.

Инвеститорите преосмислят разходите за изкуствен интелект

Според Bloomberg движението е свързано с нарастващите съмнения дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост. Агенцията описва настроенията на пазара с думите: „Инвеститорите търсят възприеманата сигурност на производителя на iPhone“.

Натискът върху технологичните акции се засили след финансовите отчети на Intel и Amazon. Данните на двете компании подновиха опасенията, че разходите за изчислителна инфраструктура, центрове за данни и специализирани чипове може да не се изплатят достатъчно бързо. По-рано подобни въпроси бяха поставени и след отчетите на Alphabet и Meta Platforms.

Apple се оказва в по-различна позиция, тъй като поддържа по-ограничени капиталови разходи от компаниите, които изграждат мащабна инфраструктура за изкуствен интелект. Според Bloomberg свободният паричен поток на Apple за фискалната 2026 г., приключила на 30 септември, се очаква да нарасне с 38% до 142 милиарда долара.

Apple води по ръст на акциите през 2026 г.

От началото на 2026 г. акциите на Apple са поскъпнали с 27% – повече от два пъти над ръста на книжата на Nvidia. Това прави производителя на iPhone най-добре представящата се компания сред големите технологични дружества, известни като „Великолепната седморка“, според цитираните от Bloomberg пазарни данни.

На по-широкия технологичен пазар октомври приключва със сериозни загуби. Индексът Nasdaq 100 се понижава с 6,7% за месеца – най-слабият му резултат от март 2025 г. Разместването между Apple и Nvidia показва колко бързо пазарната класация може да се промени при резки движения на акциите и промяна в нагласите към разходите за изкуствен интелект.

Източници: ca.finance.yahoo.com, investing.com, bloomberglinea-bloomberglinea-prod.web.arc-cdn.net