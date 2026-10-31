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Русия и САЩ блокираха взаимно решенията за Западна Сахара

Русия и САЩ блокираха взаимно решенията за Западна Сахара

31 Октомври, 2026 05:52, обновена 31 Октомври, 2026 05:57 714 2

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  • съединени щати-
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Москва наложи вето на американски проект, а руският текст не събра необходимите гласове. Мисията на ООН MINURSO остава без подновен мандат

Русия и САЩ блокираха взаимно решенията за Западна Сахара - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия наложи вето на американски проект за резолюция за Западна Сахара, а след това САЩ гласуваха против руски текст за удължаване на мандата на мисията на ООН MINURSO. Втората резолюция обаче не беше блокирана с американско вето, тъй като получи само три гласа „за“ при един „против“ и 11 въздържали се и не достигна необходимото мнозинство от девет гласа.

Така Съветът за сигурност не прие нито едно от двете конкуриращи се предложения. Мандатът на MINURSO изтича на 31 октомври, а без спешно ново решение мисията остава без правно основание да продължи операциите си.

Различията между двата проекта

Американският текст предвиждаше мандатът да бъде удължен с една година, но същевременно да бъде променено предназначението на мисията. Той щеше да прекрати миротворческите функции на 30 април 2027 г. и да създаде нова политическа мисия, която вече няма да подготвя референдум. Предложението включваше и формулировка, според която автономията на Западна Сахара под марокански суверенитет е „единственото осъществимо решение“ за преговори между страните.

Руският проект беше значително по-кратък и предвиждаше просто продължаване на действащия мандат на MINURSO до 31 октомври 2027 г., без промяна в името и функциите на мисията. Москва възрази срещу това Съветът за сигурност да подкрепи предварително само мароканския план за автономия.

„Съветът за сигурност не може автоматично да предопределя въпросите, свързани със суверенитета“, заяви руският посланик в ООН Василий Небензя.

Позициите на Вашингтон, Рабат и Полиcарио

Посланикът на САЩ Майк Уолц заяви, че руското вето блокира „исторически стъпки към окончателното прекратяване на 50-годишния конфликт“. Той добави, че Вашингтон ще продължи да работи със специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура и с двете страни за постигане на траен мир.

Мароко приветства неприемането на нов мандат за MINURSO и заяви, че присъствието на мисията, нейният персонал и оборудване трябва да приключат през следващите дни. Рабат също така посочи, че въпросът за Западна Сахара трябва да бъде изваден от дневния ред на Съвета за сигурност.

Представителят на Фронта Полиcарио в ООН Сиди Омар благодари на Русия за ветото. По думите му американската резолюция би подкопала правото на сахравите на самоопределение и независимост.

MINURSO е създадена през 1991 г. след примирие между Мароко и Фронта Полиcарио. Основната ѝ задача е да наблюдава прекратяването на огъня и да подпомогне подготовката на референдум за бъдещия статут на територията, който така и не се е състоял заради спорове кой има право да гласува.

Източници: apnews.com, marketscreener.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опаааа

    2 0 Отговор
    Вече се оженихме.
    Кой е булката обаче.

    06:04 31.10.2026