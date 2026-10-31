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Словакия възобнови разследването за военната помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Словакия възобнови разследването за военната помощ за Украйна

31 Октомври, 2026 05:57 607 2

  • словакия-
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  • военна помощ-
  • марош жилинка

Главният прокурор отмени прекратяването на делото за дарените 13 МиГ-29 и зенитни комплекси „Куб“. Предишното разследване е било прекратено преждевременно, твърди Марош Жилинка

Словакия възобнови разследването за военната помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Словакия възобнови наказателното разследване за предоставянето на военна техника на Украйна през 2023 г. Главният прокурор Марош Жилинка отмени решението за прекратяване на делото и възложи на регионалната прокуратура в Тренчин да продължи производството.

„След прегледа на делото стигнах до извода, че решението за прекратяване на наказателното производство е било издадено преждевременно“, заяви Жилинка. По думите му по време на досъдебното производство фактите не са били изяснени в необходимата степен, включително по отношение на признаците на престъпленията.

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Случаят засяга даряването на 13 изтребителя МиГ-29 и части от зенитните комплекси „Куб“ на Украйна. Решението е взето от временното словашко правителство на премиера Едуард Хегер през март 2023 г., а всичките 13 самолета са предадени до април същата година.

Предишното разследване беше прекратено през февруари

През февруари 2026 г. прокурорът от Братислава Растислав Ремета съобщи, че производството е прекратено. Той посочи, че техниката е била остаряла, частично неизправна и с ограничена практическа стойност за словашката армия, която не разполагала в необходимия обем с обучени пилоти и боеприпаси за нея.

Според тогавашната позиция на прокуратурата даряването на самолетите и зенитните системи не представлява престъпление. През септември Главната прокуратура на Словакия заяви, че е проверила действията на полицията и прокуратурата и ги е определила като законосъобразни. На 30 октомври обаче Жилинка разпореди ново разглеждане на случая.

Бившият министър отхвърля обвиненията

Разследването беше започнато след политически спорове около решението на предишното правителство. Министерството на отбраната при кабинета на Роберт Фицо свърза даряването с предполагаеми злоупотреба със служебно положение, лошо управление на държавно имущество и саботаж. Бившият министър на отбраната Ярослав Над отхвърли обвиненията и заяви, че техниката е била предоставена в съответствие със словашкото и международното право.

Регионалната прокуратура в Тренчин трябва да проведе допълнителни процесуални действия и да прецени дали събраните данни са достатъчни за последващо решение по случая.

Източници: tasr.sk, kyivindependent.com, en.interfax.com.ua


Словакия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Да бяха ги дали на България!

    06:15 31.10.2026

  • 2 Маринов

    0 0 Отговор
    Като стане ясно, при всяко дарение, при дарителя (най отгоре или група) се връща чек всичко си идва на мястото. За справка вижте командировките на Кирчо и Тагарев до Киев след подаръците.
    Тия самолети можехме да поискаме да купим и ние, но е нямало кой. За какво ни са тия парадни F16, които още ги няма всичките платени. Тия МИГ 29 ни бяха достатъчни. Малко след като набере скорост и вече е на другия край на България и прави завой над морето или в пространството на Турция.

    06:55 31.10.2026

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