Украйна обвини ЕС в несправедливи ограничения върху вноса на стомана

Украйна трябва да възприеме по-прагматичен подход в търговските си отношения с Европейския съюз и да защитава по-активно интересите на националните производители. Това заяви Александър Водовиз, ръководител на кабинета на главния изпълнителен директор на металургичната група „Метинвест“, по време на Киевския международен икономически форум, съобщава GMK Center.

Според него европейските политици поставят на първо място защитата на собствената си индустрия, работните места и доходите на гражданите, което води до ограничения за украинските предприятия въпреки тежките последици от войната.

Водовиз посочи, че ЕС е намалил с над 60% квотите за внос на стоманени изделия от Украйна и други държави. Докато преди украинските производители са можели да доставят приблизително 2 млн. тона годишно на европейския пазар, сега определената квота е едва 670 хил. тона.

Допълнително усложнение създава разпределението на квотите в няколко категории, една от които е обща за осем държави. По думите му турските производители са изчерпали общата квота от 360 хил. тона само за два дни.

Представителят на „Метинвест“ разкритикува и непредвидимостта на европейската търговска политика. Според него, въпреки предишни уверения, ЕС е въвел както нови ограничения върху вноса, така и механизма за въглеродна корекция на границите (CBAM).

Войната допълнително е влошила конкурентоспособността на украинската металургия. Повишените цени на електроенергията, железопътните тарифи, морските застраховки и транспортните услуги правят износа към по-далечни пазари икономически неизгоден. Поради това ЕС остава основният пазар за продукцията на „Метинвест“.

Ограниченията засягат и европейските активи на групата. Само два месеца след придобиването на предприятие за производство на тръби в Румъния новите квоти са затруднили снабдяването му със суровини и продукция.

Особено сериозни са опасенията за бъдещите ограничения. Европейската комисия наблюдава обемите на вноса през периода юли–декември, като според Водовиз тези данни могат да повлияят върху квотите за следващите пет до десет години. Украинските предприятия обаче не могат да използват пълния си производствен капацитет заради разрушенията от руските атаки.

Водовиз предупреди също, че руското лоби в Брюксел се опитва да изтласка украинската стомана от европейския пазар. Същевременно, според него, квотите за определени руски стоманени полуфабрикати са запазени на историческите си равнища за петгодишен период.

От „Метинвест“ настояват украинското правителство да засили преговорите с Брюксел и да търси допълнителни механизми за подкрепа на индустрията. Сред предложенията са създаването на фонд за застраховане срещу военни рискове, привличането на европейско финансиране за възстановяване на разрушени предприятия и разширяването на достъпа на украинските компании до международни капитали.

Според компанията бъдещето на украинската металургия ще зависи не само от възстановяването на производствените мощности, но и от условията за достъп до европейския пазар.