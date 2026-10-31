Турция номинира кандидат за генерален секретар на ООН

Турция официално номинира генералния секретар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Феридун Хадъ Синирлиоглу за следващ генерален секретар на ООН. Кандидатурата е предадена с писмо от турския постоянен представител в ООН Ахмет Йълдъз до председателите на Общото събрание и Съвета за сигурност.

Номинацията е подписана от президента Реджеп Тайип Ердоган и идва след пореден неубедителен неофициален вот в Съвета за сигурност. Според Анадолската агенция гласуването не е довело до кандидат, около когото да се формира необходимото съгласие.

В писмото Ердоган посочва, че Синирлиоглу има повече от 40 години дипломатически опит, включително като външен министър и представител на Турция в ООН. „Вярвам, че посланик Синирлиоглу притежава опита и културата на консенсус, необходими за ръководството на Организацията на обединените нации“, заявява турският президент.

Дългогодишен дипломат и ръководител на ОССЕ

Синирлиоглу е бил външен министър на Турция през 2015 г., а от 2016 до 2023 г. е постоянен представител на страната в ООН. През 2023 г. е назначен да ръководи независима оценка за Афганистан. От декември 2024 г. заема поста генерален секретар на ОССЕ, организация с 57 държави членки, сред които САЩ, Русия и Украйна.

Турската кандидатура беше подготвяна публично още през октомври, но първоначално Анкара не я беше внесла официално. Асошиейтед прес съобщи, че дипломатическите разговори около Синирлиоглу са били активизирани на фона на липсата на ясен фаворит в надпреварата.

Какво следва в избора

Кандидатът за генерален секретар трябва да получи най-малко девет гласа в 15-членния Съвет за сигурност и да не бъде блокиран с вето от някой от петте постоянни членове – САЩ, Китай, Франция, Русия или Великобритания. След препоръката на Съвета окончателното назначаване се извършва от 193-членното Общо събрание на ООН.

Сред останалите номинирани са костариканската дипломатка Ребека Гринспан, генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, бившият сенегалски президент Маки Сал, посланичката на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет, бившата председателка на Общото събрание Мария Фернанда Еспиноса, бившата президентка на Чили Мишел Башле, угандийският политик Олара Отуну и еквадорската дипломатка Ивон А-Баки.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г. Следващият ръководител на ООН се очаква да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, turkiye.un.org