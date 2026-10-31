Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обвини демократите за „смъртта“ на Холивуд
  Тема: Избори

Тръмп обвини демократите за „смъртта“ на Холивуд

31 Октомври, 2026 06:01 698 3

  • доналд тръмп-
  • холивуд-
  • филмова индустрия-
  • данъчни облекчения-
  • демократическа партия

На митинг във Флорида президентът заяви, че чуждите държави са изтеглили филмовите продукции от САЩ. Той допусна данъчни облекчения за индустрията

Тръмп обвини демократите за „смъртта“ на Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Демократическата партия за упадъка на Холивуд и заяви, че чуждите държави са изтеглили филмовите продукции от страната. Той говори по темата на предизборен митинг в Дейтона Бийч, Флорида, в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори.

„Холивуд е празен заради чуждите държави. Демократите позволиха това“, каза Тръмп, цитиран от Express Gazette. По думите му представители на филмовата индустрия, които „са казвали неприятни неща за него години наред“, сега се обръщат към президента с искане за данъчни облекчения.

„Сега искат данъчни кредити, защото индустрията им умира в тази страна“, заяви Тръмп. Той добави, че вероятно ще предостави подобни стимули, без да обяви конкретни параметри, размер или срок за евентуалната мярка.

Идеята за федерален стимул вече е на дневен ред

Това не е първият път, когато Тръмп предлага федерална помощ за филмовото производство. В края на август той призова Конгреса да изготви закон, който да върне повече продукции в Съединените щати. Президентът заяви, че републиканци и демократи трябва да работят заедно по мярката.

Предложението получи подкрепа и от демократическия сенатор от Калифорния Адам Шиф. Според него преместването на продукциите извън САЩ има сериозни последици за работните места и местната икономика. Към момента обаче няма приет федерален закон за нов данъчен кредит за филмови и телевизионни продукции.

Чуждите стимули привличат американски продукции

Производството на филми и сериали в САЩ от години се конкурира с програми в Канада, Великобритания и други държави, които предлагат данъчни облекчения и по-ниски разходи. Според Los Angeles Times през 2025 г. 45 процента от американските филми и телевизионни сериали със сценарий са снимани извън страната. През 2022 г. делът е бил около 33 процента.

Тръмп вече е обсъждал и друг подход – възможни мита върху филми, произведени извън Съединените щати. Окончателно решение по такава мярка няма. През август президентът насочи вниманието си към данъчните стимули, като заяви, че те трябва да върнат продукциите и свързаните с тях работни места на американския пазар.

Източници: express-gazette.com, latimes.com, washingtonpost.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко каза. Ко?

    1 1 Отговор
    Тоз хвърля водата.

    06:05 31.10.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Време е инхоловуд да се преименува на жълт клоун

    06:55 31.10.2026

  • 3 Остават си доста тъпи

    0 0 Отговор
    Американските филми вече едвам ги трая, без значение къде ги правят. Видя ли пък Амазон или Нефликс, автоматично превключвам. Изтърканите едноизмерни политкоректни клишета са ми над прага на търпимост.

    07:04 31.10.2026