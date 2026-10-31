Тръмп обвини демократите за „смъртта“ на Холивуд

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Демократическата партия за упадъка на Холивуд и заяви, че чуждите държави са изтеглили филмовите продукции от страната. Той говори по темата на предизборен митинг в Дейтона Бийч, Флорида, в подкрепа на републикански кандидати преди междинните избори.

„Холивуд е празен заради чуждите държави. Демократите позволиха това“, каза Тръмп, цитиран от Express Gazette. По думите му представители на филмовата индустрия, които „са казвали неприятни неща за него години наред“, сега се обръщат към президента с искане за данъчни облекчения.

„Сега искат данъчни кредити, защото индустрията им умира в тази страна“, заяви Тръмп. Той добави, че вероятно ще предостави подобни стимули, без да обяви конкретни параметри, размер или срок за евентуалната мярка.

Идеята за федерален стимул вече е на дневен ред

Това не е първият път, когато Тръмп предлага федерална помощ за филмовото производство. В края на август той призова Конгреса да изготви закон, който да върне повече продукции в Съединените щати. Президентът заяви, че републиканци и демократи трябва да работят заедно по мярката.

Предложението получи подкрепа и от демократическия сенатор от Калифорния Адам Шиф. Според него преместването на продукциите извън САЩ има сериозни последици за работните места и местната икономика. Към момента обаче няма приет федерален закон за нов данъчен кредит за филмови и телевизионни продукции.

Чуждите стимули привличат американски продукции

Производството на филми и сериали в САЩ от години се конкурира с програми в Канада, Великобритания и други държави, които предлагат данъчни облекчения и по-ниски разходи. Според Los Angeles Times през 2025 г. 45 процента от американските филми и телевизионни сериали със сценарий са снимани извън страната. През 2022 г. делът е бил около 33 процента.

Тръмп вече е обсъждал и друг подход – възможни мита върху филми, произведени извън Съединените щати. Окончателно решение по такава мярка няма. През август президентът насочи вниманието си към данъчните стимули, като заяви, че те трябва да върнат продукциите и свързаните с тях работни места на американския пазар.

Източници: express-gazette.com, latimes.com, washingtonpost.com