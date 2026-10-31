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Fitch запази рейтинга на Франция, но понижи перспективата

Fitch запази рейтинга на Франция, но понижи перспективата

31 Октомври, 2026 06:03, обновена 31 Октомври, 2026 06:07 426 1

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  • бюджетен дефицит

Агенцията остави оценката на държавния дълг на A+, но предупреди за влошаване на бюджетната динамика, по-слаб растеж и политически затруднения

Fitch запази рейтинга на Франция, но понижи перспективата - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Fitch Ratings запази суверенния кредитен рейтинг на Франция на ниво A+, но понижи перспективата по него от „стабилна“ на „негативна“. Агенцията посочи по-слабия растеж, по-високите разходи по държавните заеми и разширяването на бюджетния дефицит като фактори, които влошават перспективите за стабилизиране на дълга.

„Политическият дебат, който се оформя преди президентските избори, не засили съществено увереността на Fitch, че е възможно трайно намаляване на дефицита, което да доведе до стабилизиране на дълга“, заяви рейтинговата агенция.

Дългът се очаква да продължи да расте

Fitch прогнозира, че съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт ще нарасне от 115,7% през 2025 г. до около 124% през 2028 г. Това е с 1,3 процентни пункта над оценката на агенцията от август. Fitch очаква бюджетният дефицит да достигне 5,5% от БВП през 2027 г., което означава, че според агенцията той няма да се свие през следващата година.

Решението идва на фона на рязко поскъпване на финансирането за френската държава. Доходността по 10-годишните облигации надхвърли 5,14% през октомври, достигайки най-високото си равнище от 2002 г. По-високите лихви увеличават разходите за обслужване на дълга и ограничават възможностите на правителството да подкрепя икономиката при нови сътресения.

Слаб растеж и политическа несигурност

Френската икономика се е свила с 0,1% през третото тримесечие на 2026 г., въпреки очакванията за слаб ръст. Инфлацията се е ускорила до 3,4% на годишна база през октомври спрямо 3% през септември, показват предварителните данни на Националния институт за статистика и икономически изследвания на Франция.

Според Fitch силно фрагментираният политически пейзаж и социалното напрежение затрудняват договарянето и прилагането на надеждна средносрочна стратегия за ограничаване на дефицита. Правителството на премиера Себастиен Льокорню се опитва да осигури приемането на бюджет за 2027 г., но не разполага със стабилно мнозинство в парламента.

Понижаването на перспективата не е равнозначно на незабавно намаляване на рейтинга, но показва повишен риск от такава стъпка. Франция вече е с по-ниска оценка от Moody’s, която запази рейтинга си на Aa3 на 23 октомври, но също поддържа негативна перспектива. Fitch посочва, че големият и диверсифициран френски икономически сектор, силните институции и членството в еврозоната продължават да подкрепят рейтинга A+.

Източници: uk.marketscreener.com, axios.com, lemonde.fr


Франция
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