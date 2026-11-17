Китайската премиум марка Hongqi представи на 16 ноември във Венеция новия си изцяло електрически SUV Hongqi EHS4. Световната премиера беше в историческата Scuola Grande della Misericordia пред европейски партньори на марката, медии и представители на автомобилната индустрия.

EHS4 е първият модел на Hongqi, създаден в Европа и изцяло насочен към европейския пазар. Дизайнът му е разработен в Центъра за авангарден дизайн на марката в Мюнхен. Официалният вносител „Червено знаме“ АД, част от групата на „Авто Юнион“ ЕАД, ще предложи модела и на българския пазар съвсем скоро.

EHS4 е семеен електрически SUV от среден клас. Европейският му характер личи в дизайна, в размерите и в предназначението му. Дължината му е 4 540 мм, а използваемостта на пространството в купето е 87,4%. Багажникът е с обем 557 литра и стига до 1 704 литра при сгънати задни седалки. Отпред има допълнително отделение от 33 литра. Предните седалки се спускат на 180 градуса и заедно със задните образуват удобно легло, което е практично решение за излети и пътувания сред природата.

Автомобилът е със задно задвижване и 400-волтова архитектура. Литиево- железофосфатната (LFP) батерия с капацитет 69 kWh е с клетки на CATL, един от световните лидери в производството на батерии. Тя осигурява пробег до 470 км по WLTP. При бързо зареждане батерията се зарежда от 30 до 80% за под 20 минути. Функцията V2L (Vehicle-to-Load) позволява на автомобила да захранва външни уреди с електричество.

Дизайнът на EHS4 е изчистен и елегантен, без натрапчиви елементи. Отличителни детайли са светлинната сигнатура „Eyes of Infinite Allure“ и ексклузивният цвят Celadon, вдъхновен от традиционния китайски порцелан Лунцюен. В купето има 8,8-инчово дигитално табло, 14,6-инчов централен екран със съвместимост с Apple CarPlay и Android Auto, както и кристален контролен регулатор Crystal Control Knob.

Шумоизолацията е отлична: при 60 км/ч нивото на шума в купето е едва 59 dB. Безопасността е водещ приоритет при създаването на модела. Каросерията е с внимателно проектирани зони за безопасност и деформационни зони, а 73% от нея е изработена от високоякостна стомана. EHS4 има седем въздушни възглавници и пълен набор от системи за подпомагане на водача. Сред тях са адаптивен круиз контрол, асистент за задържане в лентата, автоматично аварийно спиране, следене на мъртвите зони и камера с изглед 360 градуса.

Hongqi позиционира EHS4 като премиум автомобил на достъпна цена. В Италия стандартната цена на високото ниво на оборудване е 37 900 евро, а по време на стартовата кампания тя е 34 900 евро. В България моделът ще се предлага с високото ниво на оборудване. То включва вентилация и подгрев на седалките, панорамен покрив и аудиосистема Yamaha с 12 високоговорителя, разработена специално за EHS4. Цената за българския пазар предстои да бъде обявена.

Премиерата на модела е съпроводена от документален филм на Discovery. В продължение на близо три седмици екип на телевизията е пътувал из Европа заедно с Hongqi. Премиерата на филма е в началото на декември и той ще бъде достъпен за всички зрители. Hongqi EHS4 ще може да бъде видян в официалните представителства на марката в София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Плевен.

HONGQI е най-луксозната китайска марка автомобили, собственост на FAW Group и е основана през 1958 г., което я прави най-старата и утвърдена китайска автомобилна марка. Брандът е официален и национален символ лукса, иновациите и автомобилната индустрия на Китай. Hongqi успешно съчетава традиция, модерни технологии и премиум изживяване, като се утвърждава като глобален бранд в сегмента на луксозните автомобили. Компанията инвестира значителни ресурси в разработването на новитехнологии, електрификацията на моделната си гама и внедряването на интелигентни системи за безопасност и свързаност. Продуктовото портфолио на Hongqi включва елегантни седани, луксозни SUV модели и ново поколение електрически автомобили, създадени да отговорят на високите изисквания на съвременните клиенти.

Всеки модел се отличава с впечатляващ дизайн, висококачествени материали, усъвършенствани технологии и изключителен комфорт. Един от моделите на марката - Hongqi L5, е и държавният автомобил, с който се придвижва президентът на Китай (КНР) - Си Дзинпин, включително при посещения в чужбина. В портфолиото на марката е и ултра-луксозният седан с дължина над 5.3 м - Hongqi Guoya. HONGQI предлага както модели с двигатели с вътрешно горене - бензинови, така и електрифицирани (NEVs) - напълно електрически и хибридни. С над 65 години история и богат инженерен опит Hongqi продължава да разширява своето международно присъствие чрез развойни центрове и партньорства в Европа, Азия и други ключови пазари.

Компанията следва дългосрочна стратегия за устойчиво развитие и активно инвестира в електрическа мобилност, автономно управление и интелигентни транспортни решения.През миналата година марката реализира на пазара над 460 хил. броя автомобили - осма поредна година на ръст, а общият брой на клиентите ѝ (с натрупване) достига 2 млн., което я прави лидер в сегмента на луксозните китайски производители. Продажбите на електрически и хибридни модели са ключов двигател за растежа през миналата година, след като през първата половина на 2025 г. компанията регистрира трикратен ръст в NEV сегмента, достигайки рекордни нива. Извън Китай HONGQI е представена на пазарите в над 43 държави.