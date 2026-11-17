Трите основни индекса на Уолстрийт приключиха първата сесия за седмицата със силни спадове, водени от разпродажбите при технологичните и полупроводниковите компании. Dow Jones Industrial Average загуби 739,38 пункта, или 1,41%, до 51 608,17 пункта. S&P 500 се понижи с 1,92% до 7416,59 пункта, а Nasdaq Composite падна с 2,49% до 24 509,76 пункта.

S&P 500 регистрира трета поредна губеща сесия. Nasdaq вече е с повече от 10% под рекордното си ниво на затваряне от 6 октомври, което според пазарната терминология означава, че индексът е в корекция.

Nvidia повлече технологичния сектор

Акциите на Nvidia поевтиняха с 4,1%, продължавайки загубите след напускането на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Това засили съмненията около устойчивостта на силния ръст на компаниите, свързани с изкуствения интелект.

Полупроводниковият индекс SOX спадна с 5,3%. Intel и Micron загубиха повече от 7%, а акциите на Alphabet, Amazon и Meta поевтиняха между 2,4% и 4,1%. Сред по-силно засегнатите компании бяха още Dell Technologies и Super Micro Computer.

Разпродажбите се засилиха преди финансовия отчет на Nvidia, очакван на 17 ноември. Инвеститорите следят и първичното публично предлагане на Anthropic, планирано за по-късно през седмицата. Двете събития са важни за оценката на интереса към компаниите, развиващи технологии за изкуствен интелект.

Инвеститорите очакват и сигнали от Федералния резерв

„Това е люшкане между акциите, свързани с изкуствения интелект, и пренасочването към други части на пазара“, заяви анализаторът на Baird Рос Мейфийлд.

Доходността по американските държавни облигации се понижи след ръста от предходната седмица, предизвикан от опасения за инфлацията. Цените на петрола също спаднаха.

Федералният резерв трябва да публикува протокола от последното си заседание на 18 ноември. Документът може да даде допълнителни насоки за нагласите в централната банка преди следващото решение за лихвените проценти.

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш заяви, че изкуственият интелект може да ускори икономическия растеж, но предупреди, че разочароваща възвръщаемост от инвестициите и спад на оценките на компаниите могат да доведат до икономическо забавяне и по-висока безработица.

Източници: marketscreener.com, apnews.com