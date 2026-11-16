18-годишната Милена и обвиняемият граничен полицай Емил Георгиев са били в едно заведение в Драгоман преди тежката катастрофа, при която момичето загина. Това се твърди в медийни публикации, според които около час преди инцидента Георгиев е публикувал кратки видеоклипове от празненството.

Информацията за присъствието му в заведението и за видеоклиповете не е потвърдена в официалното съобщение на Окръжната прокуратура в София. В него са описани обстоятелствата около катастрофата, резултатът от проверката за алкохол и действията по разследването.

Катастрофата е станала около 04:05 часа

На 15 ноември около 04:05 часа на улица „Петрушин Мадов“ в Драгоман е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие. На място е установен лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 26-годишния Емил Георгиев, служител на ГКПП „Калотина“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман.

Милена е била транспортирана в столичната болница „Пирогов“ с тежки травми. Около 05:00 часа лечебното заведение е съобщило за смъртта ѝ. При проверката с дрегер на водача е отчетена концентрация от 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

Георгиев е обвиняем и е задържан за 72 часа

Окръжната прокуратура в София е привлякла Георгиев като обвиняем за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Той е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

По случая са иззети записи от камерите за видеонаблюдение в района, разпитани са свидетели и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза. Именно тези действия трябва да изяснят хронологията на случилото се и причините за сблъсъка.

От „Гранична полиция“ уточняват, че служителят не е бил на работа по време на катастрофата. Срещу него е образувано дисциплинарно производство за тежко нарушение на Закона за МВР, а Георгиев е отстранен от длъжност.

„Каквото и да кажем в момента ще е малко за родителите на това младо момиче“, заяви старши комисар Светослав Костадинов, директор на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Драгоман.

Ръководството на дирекцията е заявило, че ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, ако нарушенията бъдат установени по съответния ред.

Източници: trud.bg, dnes.dir.bg, btvnovinite.bg