Кметът на Бургас Димитър Николов предлага създаването на специална икономическа зона „Странджа“ със специфичен данъчен и митнически режим. Според него подобна мярка може да привлече инвестиции, да подкрепи местния бизнес и да ограничи обезлюдяването на пограничните населени места.

„Има шанс за Странджа!“, заявява Николов, като посочва, че зоната трябва да предлага данъчни и митнически облекчения за бизнеса и инвеститорите. Кметът дава като пример подобни модели в Испания, Италия, Нидерландия, Германия и Швейцария.

Малко Търново е в центъра на предложението

Идеята може да обхване община Малко Търново и населени места от съседни общини със сходни демографски проблеми. Николов допуска и разширяване на инициативата към района на Сакар, но окончателният обхват според него трябва да бъде определен след експертен анализ.

Предложението е насочено към създаването на условия за малки семейни предприятия, местно производство и туристически услуги. Сред посочените възможности са екохрани, биопродукти, малки хотели и екологични училища. Кметът смята, че икономическите стимули могат да насърчат възстановяването на изоставени къщи и връщането на хора в селата.

По данни за 2025 г. в община Малко Търново живеят 2479 души, което представлява 0,6% от населението на Бургаска област. В съседните общини също има населени места с ограничена икономическа активност и намаляващ брой жители.

Предстои проучване на европейските правила

Първата стъпка, предложена от Николов, е създаването на междуведомствена работна група с участието на държавни институции. Тя трябва да проучи европейския опит и възможностите за въвеждане на специален режим, съобразен с европейското законодателство. Кметът допуска да бъдат потърсени и консултации от Европейската комисия.

На този етап не са посочени конкретни данъчни ставки, срокове за въвеждане или окончателни граници на бъдещата зона. Николов заявява, че е готов лично да участва в разработването и реализацията на инициативата.

Източници: blitz.bg, 24plovdiv.bg, flagman.bg