ЦСКА завърши 3:3 като гост на Ботев (Пловдив) в мач от 15-ия кръг на Първа лига. „Червените“ изоставаха с 0:2 на почивката, направиха обрат до 3:2 през второто полувреме, но домакините стигнаха до изравнително попадение в края.

След срещата старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че отборът му може да бъде доволен от спечелената точка, въпреки че първата част не е отговорила на очакванията му.

„Бях изненадан, че нашето представяне през първото полувреме не беше добро. Много лесни грешки, много загубени единоборства. Дадох ясно на моите футболисти да се разбере, че това няма как да продължава и след почивката“, каза Гиздол.

Германският специалист посочи, че след паузата за националните отбори на тима му са били нужни 45 минути, за да намери ритъма си. По думите му футболистите са били концентрирани върху срещата, но не са започнали достатъчно убедително.

„Нямаше нужда от много изречения на почивката. Отборът ми е достатъчно интелигентен, за да знае, че подобен тип представяния като това през първото полувреме, не е приемливо. Момчетата показаха правилната реакция“, заяви треньорът на ЦСКА.

Гиздол обърна внимание и на начина, по който Ботев е стигнал до третия си гол. Според него ЦСКА е допуснал само една грешка след почивката, но тя е била използвана от домакините.

„През второто полувреме направихме само една грешка, при която загубихме лесно топката и получихме третия гол. Ботев Пловдив успя да използва този свой шанс. Това обаче понякога се получава във футбола“, каза Маркус Гиздол.

Равенството остави ЦСКА с точка след драматичния обрат в Пловдив. Тимът ще трябва да подобри началото на мачовете си, ако иска да извлича максимума от следващите срещи.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg