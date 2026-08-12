В Германия избухна скандал заради намаляване на данъчните облекчения

В Германия избухна скандал заради плановете на правителството за намаляване на данъчните облекчения. Властите са обвинени в опит да приберат милиарди евро чрез скрити увеличения на данъците, според вестник Bild.
Според вестника, през 2027 г. германското правителство възнамерява да върне по-малко пари на гражданите от така наречената студена прогресия - ситуация, при която увеличенията на заплатите автоматично преместват хората в по-високи данъчни групи, въпреки факта, че доходите им по същество само компенсират инфлацията. В този случай работниците в крайна сметка остават без повече пари, но все пак са принудени да плащат по-високи данъци. В предишни години, според вестника, правителството е действало справедливо: то е върнало на работниците тези допълнителни милиарди, получени чрез тайни увеличения на данъците. През 2027 г. обаче управляващата коалиция планира да запази по-голямата част от тези скрити приходи за себе си.
По-конкретно, германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на финансите Ларс Клингбайл възнамеряват да „облекчат“ работниците само с 3 милиарда евро през 2027 г. Някои експерти обаче смятат, че тази цифра е подценена. Те изчисляват, че държавата може да получи допълнителни 8,8 милиарда евро чрез „студена прогресия“. „Дори да не се компенсира инфлацията е срамен резултат! Гражданите забелязват кога са мамени“, заяви депутатът от ХДС Мелани Бернщайн.
На свой ред финансовият експерт от Зелената партия Катарина Бек подчерта, че „германското правителство най-накрая трябва да спре да заблуждава хората“. Продаването на тези данъчни планове като данъчни облекчения е било нечестно от самото начало, посочи тя. Според Германската асоциация на данъкоплатците от 2016 г. насам правителствата са върнали на служителите приблизително 170 милиарда евро, получени чрез тайни увеличения на данъците. Фактът, че управляващата коалиция от ХДС/ХСС и СДП вече не е склонна да го прави, е „нарушение на думата“, според Райнер Холцнагел, ръководител на асоциацията. По този начин, според него, правителството „предава наследството на бившите си финансови министри“.
Самият Мерц, според Bild, цитирайки свой представител, отказа коментар. Представителят на Клингбайл заяви, че коалиционният комитет е взел съответното решение на 2 юли. Освен това, през есента на 2026 г. правителството ще „представи седмия доклад за данъчната прогресия“. Това ще бъде основата за изчисляване на „студената прогресия“ за 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
От веки веков на народите се обяснява, че новият строй е по-добър и справедлив и че хората ще живеят при новите политици като в Рай на земята.
В момента в който хората повярват тези приказки от 1001 нощ и им теглят за пореден път ножа.
Както животните в обора си мислят че стопанина е най-добрият им приятел, щото ги храни и пои. Като дойде време разделно вече е късно.
15:14 12.08.2026
2 Янко
15:16 12.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
когато не един ,
а двама немски журналисти
задават на две събития един и същ въпрос❗
А той е :
" С какво ЕсеС може да помогне на У...йна
ДА УБИВА ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ❓"
15:18 12.08.2026
4 ДрайвингПлежър
дано съм жив за деня, в който хората ще осъзнаят, че партийната идеология няма значение - социализъм или капитализъм, това е все една и съща страна на една и съща монета!
... и да зацепят, че това което е ненужно е Правителство!!
Коментиран от #10
15:21 12.08.2026
5 36години
15:25 12.08.2026
6 Амчи тъй де!!!
15:27 12.08.2026
7 След 10 години Българите ще Храна
Коментиран от #15
15:36 12.08.2026
8 БулЕкзит Връщане на Лв. и Националната
15:37 12.08.2026
9 Германия e Квази Фашистка Територия
15:40 12.08.2026
10 Няма
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":да си жив
15:42 12.08.2026
11 Роси Тираджията
15:51 12.08.2026
12 Иванов
16:06 12.08.2026
13 Иванов
16:07 12.08.2026
14 Някой
16:19 12.08.2026
15 Капейчо
До коментар #7 от "След 10 години Българите ще Храна":Дали има нещо по-руско от твоя пост? Не мисля.
17:42 12.08.2026