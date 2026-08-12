В Германия избухна скандал заради намаляване на данъчните облекчения

В Германия избухна скандал заради плановете на правителството за намаляване на данъчните облекчения. Властите са обвинени в опит да приберат милиарди евро чрез скрити увеличения на данъците, според вестник Bild.

Според вестника, през 2027 г. германското правителство възнамерява да върне по-малко пари на гражданите от така наречената студена прогресия - ситуация, при която увеличенията на заплатите автоматично преместват хората в по-високи данъчни групи, въпреки факта, че доходите им по същество само компенсират инфлацията. В този случай работниците в крайна сметка остават без повече пари, но все пак са принудени да плащат по-високи данъци. В предишни години, според вестника, правителството е действало справедливо: то е върнало на работниците тези допълнителни милиарди, получени чрез тайни увеличения на данъците. През 2027 г. обаче управляващата коалиция планира да запази по-голямата част от тези скрити приходи за себе си.

По-конкретно, германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на финансите Ларс Клингбайл възнамеряват да „облекчат“ работниците само с 3 милиарда евро през 2027 г. Някои експерти обаче смятат, че тази цифра е подценена. Те изчисляват, че държавата може да получи допълнителни 8,8 милиарда евро чрез „студена прогресия“. „Дори да не се компенсира инфлацията е срамен резултат! Гражданите забелязват кога са мамени“, заяви депутатът от ХДС Мелани Бернщайн.

На свой ред финансовият експерт от Зелената партия Катарина Бек подчерта, че „германското правителство най-накрая трябва да спре да заблуждава хората“. Продаването на тези данъчни планове като данъчни облекчения е било нечестно от самото начало, посочи тя. Според Германската асоциация на данъкоплатците от 2016 г. насам правителствата са върнали на служителите приблизително 170 милиарда евро, получени чрез тайни увеличения на данъците. Фактът, че управляващата коалиция от ХДС/ХСС и СДП вече не е склонна да го прави, е „нарушение на думата“, според Райнер Холцнагел, ръководител на асоциацията. По този начин, според него, правителството „предава наследството на бившите си финансови министри“.

Самият Мерц, според Bild, цитирайки свой представител, отказа коментар. Представителят на Клингбайл заяви, че коалиционният комитет е взел съответното решение на 2 юли. Освен това, през есента на 2026 г. правителството ще „представи седмия доклад за данъчната прогресия“. Това ще бъде основата за изчисляване на „студената прогресия“ за 2027 г.