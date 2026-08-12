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В Германия избухна скандал заради намаляване на данъчните облекчения

В Германия избухна скандал заради намаляване на данъчните облекчения

12 Август, 2026 15:07 1 138 15

  • германия-
  • данъчни облекчения-
  • скандал

Членове на парламента и членове на партията критикуваха канцлера и управляващата коалиция за опит да присвоят средства за себе си

В Германия избухна скандал заради намаляване на данъчните облекчения - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Германия избухна скандал заради плановете на правителството за намаляване на данъчните облекчения. Властите са обвинени в опит да приберат милиарди евро чрез скрити увеличения на данъците, според вестник Bild.

Според вестника, през 2027 г. германското правителство възнамерява да върне по-малко пари на гражданите от така наречената студена прогресия - ситуация, при която увеличенията на заплатите автоматично преместват хората в по-високи данъчни групи, въпреки факта, че доходите им по същество само компенсират инфлацията. В този случай работниците в крайна сметка остават без повече пари, но все пак са принудени да плащат по-високи данъци. В предишни години, според вестника, правителството е действало справедливо: то е върнало на работниците тези допълнителни милиарди, получени чрез тайни увеличения на данъците. През 2027 г. обаче управляващата коалиция планира да запази по-голямата част от тези скрити приходи за себе си.

По-конкретно, германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на финансите Ларс Клингбайл възнамеряват да „облекчат“ работниците само с 3 милиарда евро през 2027 г. Някои експерти обаче смятат, че тази цифра е подценена. Те изчисляват, че държавата може да получи допълнителни 8,8 милиарда евро чрез „студена прогресия“. „Дори да не се компенсира инфлацията е срамен резултат! Гражданите забелязват кога са мамени“, заяви депутатът от ХДС Мелани Бернщайн.

На свой ред финансовият експерт от Зелената партия Катарина Бек подчерта, че „германското правителство най-накрая трябва да спре да заблуждава хората“. Продаването на тези данъчни планове като данъчни облекчения е било нечестно от самото начало, посочи тя. Според Германската асоциация на данъкоплатците от 2016 г. насам правителствата са върнали на служителите приблизително 170 милиарда евро, получени чрез тайни увеличения на данъците. Фактът, че управляващата коалиция от ХДС/ХСС и СДП вече не е склонна да го прави, е „нарушение на думата“, според Райнер Холцнагел, ръководител на асоциацията. По този начин, според него, правителството „предава наследството на бившите си финансови министри“.

Самият Мерц, според Bild, цитирайки свой представител, отказа коментар. Представителят на Клингбайл заяви, че коалиционният комитет е взел съответното решение на 2 юли. Освен това, през есента на 2026 г. правителството ще „представи седмия доклад за данъчната прогресия“. Това ще бъде основата за изчисляване на „студената прогресия“ за 2027 г.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    10 1 Отговор
    Нищо ново под слънцето.
    От веки веков на народите се обяснява, че новият строй е по-добър и справедлив и че хората ще живеят при новите политици като в Рай на земята.

    В момента в който хората повярват тези приказки от 1001 нощ и им теглят за пореден път ножа.

    Както животните в обора си мислят че стопанина е най-добрият им приятел, щото ги храни и пои. Като дойде време разделно вече е късно.

    15:14 12.08.2026

  • 2 Янко

    5 1 Отговор
    Нашите управляващи винаги са се учили как да крадат народа от запада.А не че са много умни.

    15:16 12.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Но всичко е точно,
    когато не един ,
    а двама немски журналисти
    задават на две събития един и същ въпрос❗
    А той е :
    " С какво ЕсеС може да помогне на У...йна
    ДА УБИВА ПОВЕЧЕ РУСНАЦИ❓"

    15:18 12.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    пари нема - требе си крадене

    дано съм жив за деня, в който хората ще осъзнаят, че партийната идеология няма значение - социализъм или капитализъм, това е все една и съща страна на една и съща монета!
    ... и да зацепят, че това което е ненужно е Правителство!!

    Коментиран от #10

    15:21 12.08.2026

  • 5 36години

    5 1 Отговор
    36 години в клуба на богатите - източна Германия още не харесва и не проповядва правилата на западна Германия, а пpeз тoвa вpeмe 36 гoдини при нас и тях: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:25 12.08.2026

  • 6 Амчи тъй де!!!

    9 1 Отговор
    Нали трябва да се плаща на държава 404...

    15:27 12.08.2026

  • 7 След 10 години Българите ще Храна

    7 1 Отговор
    на Плъховете на Фронтовата Линия във Войната срещу Руската Федерация, затова казвам сега, БулЕкзит и Връщане на Лв., Никой в България не е избирал Урсула Фон Дер Лайен и Кая Калас, Никой в България не е Избирал Бюрократите в Брюксел. Българите не по познават тези Западни Елити и Дори Не Са Им Виждали Физиономиите?

    Коментиран от #15

    15:36 12.08.2026

  • 8 БулЕкзит Връщане на Лв. и Националната

    6 1 Отговор
    Държава

    15:37 12.08.2026

  • 9 Германия e Квази Фашистка Територия

    6 1 Отговор
    Германия e Квази Фашистка Територия от която Германският Реваншизъм, Нацизъм, Фашизъм и Германският Абсолютизъм, ерго Империализъм Унищожават Държавите от Източна Европа да бъдат пушечно месо във Войната на Германия срещу Руската Федерация.

    15:40 12.08.2026

  • 10 Няма

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    да си жив

    15:42 12.08.2026

  • 11 Роси Тираджията

    3 1 Отговор
    Ццц, немотията докъде води 🫣

    15:51 12.08.2026

  • 12 Иванов

    5 0 Отговор
    Трябва да храним мързеливите украинци

    16:06 12.08.2026

  • 13 Иванов

    5 0 Отговор
    Трябва да храним мързеливите украинци

    16:07 12.08.2026

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    Те ви една дребна схема с нелинейни прогресивни данъци. После искайте усложняване, ужким богатите щели да плащат повече, а пък постоянно да ти обясняват, че трябва да те вдигнат в по-висока категория.

    16:19 12.08.2026

  • 15 Капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "След 10 години Българите ще Храна":

    Дали има нещо по-руско от твоя пост? Не мисля.

    17:42 12.08.2026