Тръмп намекна за данъчни облекчения поради покачващите се цени на горивата

26 Март, 2026 21:11 1 145 7

Цените на горивото в САЩ скочиха до нивата от 2022 година

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи данъчни облекчения поради покачващите се цени на горивата в страната, дължащи се на американско-израелската военна операция срещу Иран.

„Това е опция, която имаме в джоба си, ако сметнем за необходима“, каза американският лидер, коментирайки възможността за спиране на федералния данък върху бензина предвид продължаващото покачване на цените на горивата в страната по време на разговор с репортери в Белия дом.

Цените на бензина в САЩ вече скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам, достигайки близо 4 долара за галон. Американските експерти обаче признават, че дори ако иранският конфликт приключи сравнително бързо, цените на горивата в САЩ ще спаднат бавно.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    На Тръмп му дреме наМекия за цените на бензина в Обора.Неговата вече е изпята,да му мисли следващия ,който се позове на 15 поправка от конституцията на Обора.

    21:14 26.03.2026

  • 2 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Байдън казваше ,че никога преди това Американците ме са живеели по-зле , отколкото по времето на Путин.Лъгал се е.
    По времето на Аятоласите американосите ще тръгнат пеш ,боси по асфалта.

    21:16 26.03.2026

  • 3 Тръмпоча

    1 0 Отговор
    - Да уточним: Иранците ме помолиха за данъчни облекчения за американците, понеже цъфтим и вържем.

    21:18 26.03.2026

  • 4 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Абе ,Факти,нали Тръмп беше лидер на свободния свят ,ама нещо го отписахте и остана само "американският лидер" както личи по-горе в дописката.

    21:19 26.03.2026

  • 5 В кравария

    2 0 Отговор
    Ще му намекнат скоро че тръгват на лов за президенти
    Тоя път в другото ухо ще точно попадение

    22:07 26.03.2026

  • 6 Казанлъшкия

    2 1 Отговор
    Това е цена за близо 4 литра! Цените им в момента са по-ниски отколкото у нас. Само реват тия.

    22:09 26.03.2026

  • 7 Базука срещу цените

    0 0 Отговор
    Най-мощното оръжие срещу покачващите се цени е печатането на пари и раздаването на калпак. Високите цени са като огън, който заплашва да изгори бизнеса и хората, а печатането на пари е като изливане на вода в огъня. Потушава го мигновено. Ако се разпали отново, наливаш нова струя вода /демек пари/ върху огъня/инфлацията. Трябва гасенето на огъня/инфлацията да се прави координирано от всички пожарни команди/централни банки. Да, пораженията от огъня/инфлацията ще са значителни, но важното е да се спасят хората и бизнеса. Това е което предстои. Този който може да излее най-много вода/пари в огъня ще спаси най-много бизнеси и хора.

    05:56 27.03.2026