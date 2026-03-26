Тръмп намекна за данъчни облекчения поради покачващите се цени на горивата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изключи данъчни облекчения поради покачващите се цени на горивата в страната, дължащи се на американско-израелската военна операция срещу Иран.

„Това е опция, която имаме в джоба си, ако сметнем за необходима“, каза американският лидер, коментирайки възможността за спиране на федералния данък върху бензина предвид продължаващото покачване на цените на горивата в страната по време на разговор с репортери в Белия дом.

Цените на бензина в САЩ вече скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам, достигайки близо 4 долара за галон. Американските експерти обаче признават, че дори ако иранският конфликт приключи сравнително бързо, цените на горивата в САЩ ще спаднат бавно.