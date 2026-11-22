Нидерландската верига за нехранителни стоки Action планира да навлезе на българския пазар през 2027 г. България ще бъде 17-ият европейски пазар на компанията, но засега не са обявени точна дата, градове или адреси на бъдещите магазини. Планът е посочен в последния отчет на инвестиционната група 3i, която е мажоритарен акционер в Action.

„През 2027 г. планираме да навлезем в България, която ще стане нашият 17-и пазар“, заяви Action при представянето на плановете си за международно разрастване. Компанията определя модела си като дискаунт търговия с нехранителни стоки, като асортиментът включва продукти за дома, декорация, „направи си сам“, лична грижа, играчки и сезонни артикули.

Какво показват последните резултати

До 27 септември Action е увеличила мрежата си с 228 магазина спрямо началото на годината. Разширяването включва първите обекти в Хърватия през март и в Словения през септември. Компанията запазва целта си за най-малко 400 нови магазина през 2026 г.

Продажбите за първите девет отчетни периода достигат 12,761 млрд. евро, което е ръст от 14% спрямо същия период на предходната година. Увеличението на съпоставима база е 3,4%, а оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации е 1,730 млрд. евро.

Над 3300 магазина в Европа

Action приключи 2025 г. с 3302 магазина в Европа. Веригата предлага около 6000 продукта в 14 категории и представя приблизително 150 нови артикула всяка седмица. На българския пазар компанията вече има локализирана интернет страница, на която представя бъдещото си присъствие и публикува възможности за работа.

Навлизането в България е част от следващия етап на разрастването на Action. В същия план е включен и американският пазар, където компанията очаква да открие първия си магазин през 2027 г. или в началото на 2028 г. За българските обекти все още няма публично потвърдени срокове за строителство, откриване или конкретни локации.

Източници: blitz.bg, businessnovinite.bg