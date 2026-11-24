Манчестър Сити приема Наполи на „Етихад“ в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Срещата започва в 22:00 часа българско време и идва в момент, в който домакините търсят изход от серията си без победа във Висшата лига.

Отборът на Енцо Мареска не е спечелил нито един от последните си четири мача в английското първенство. В последния си двубой Сити завърши 1:1 с Фулъм, а преди това загуби от Нотингам Форест с 1:3, Брайтън с 0:1 и Астън Вила с 1:2. Единствената победа на тима в последните пет срещи във всички турнири е успехът с 3:2 като гост на РБ Лайпциг в Шампионската лига.

На този фон Сити е подложен и на сериозен институционален натиск. На 29 септември независима комисия установи нарушения на финансовите правила на Висшата лига за период от девет сезона. Според Висшата лига става дума за фиктивни търговски договори, неточни финансови отчети и нарушения на задължението за сътрудничество по разследването. Комисията е изчислила, че чрез схемите са били изкуствено увеличени приходите и намалени разходите на клуба с над 900 милиона паунда.

Клубът обжалва решението и заяви, че то съдържа „ясни съществени грешки от гледна точка на правото, принципите и фактите“. Санкцията все още не е определена. Възможните наказания включват глоба, отнемане на точки и други спортни мерки, като процедурата по обжалването ще се проведе при закрити врата.

Наполи също търси стабилност

Наполи пристига в Манчестър след 1:0 срещу Торино, но европейската му кампания е трудна. Италианският тим загуби с 1:4 от Порто в последния си мач в турнира, а преди това отстъпи с 0:2 на Ювентус и завърши 1:1 с Лацио.

Треньорът Масимилиано Алегри определи двубоя като „важен и много сложен“, но подчерта, че той няма да бъде решаващ за класирането. Според него Наполи трябва да спечели три от оставащите си четири мача, за да постигне целта си в основната фаза.

Особен интерес предизвиква завръщането на Кевин де Бройне на „Етихад“. Белгийският халф прекара десет сезона в Манчестър Сити, а сега ще бъде сред ключовите фигури за Наполи. В състава на домакините основната заплаха остава Ерлинг Холанд, който може да се разпише в пети пореден мач от Шампионската лига.

Какво следва за двата отбора

След мача Манчестър Сити гостува на Арсенал във Висшата лига на 29 ноември. Наполи ще продължи участието си в Шампионската лига на 8 декември, когато приема Брюж.

Източници: apnews.com, skysports.com, ansa.it