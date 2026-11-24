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Мащабните проверки и арести в системата на ТЕЛК в София, Разград и Враца отново извадиха на показ публична тайна, за която у нас се говори от десетилетия. На пръв поглед обществото би трябвало да посрещне новината с категорично одобрение – държавата най-после удря по схемите, които източват бюджета и ощетяват истински нуждаещите се. Реалната реакция обаче е много по-сложна, напрегната и противоречива. Вместо колективно облекчение виждаме страх, объркване и тиха съпротива.

Причината за този феномен е проста, но болезнена: когато една порочна практика действа достатъчно дълго, обществото се приспособява към нея. Тя спира да бъде изключение и се превръща в неписания ред, по който хората планират оцеляването си. В момента, в който институциите решат рязко да сменят посоката и да наложат закона, настъпва психологически и социален шок.

Когато кривият път е по-ясен от правия

В здравата логика законът дава сигурност. В българската реалност около ТЕЛК обаче години наред сигурността се купуваше „под масата“. Дори тежко болни хора се сблъскваха с толкова тромава, унизителна и непрозрачна бюрокрация, че посредниците и рушветите започнаха да изглеждат като единствения работещ механизъм. Хората плащаха не непременно за да излъжат държавата, а за да си гарантират, че няма да бъдат отхвърлени по формални причини.

От друга страна, в региони с хронична безработица и ниски доходи инвалидната пенсия отдавна подмени социалната политика. Тя се превърна в сигурен месечен доход за цели семейства. Когато виждаш, че системата позволява това с години и никой не носи отговорност, спазването на правилата започва да изглежда като наивност. Така обществото неусетно стана съучастник в поддържането на модела.

Страничните жертви на внезапния удар

Влизането на полиция и прокуратура в лекарските кабинети рязко прекъсва старите „правила на играта“, но оставя след себе си вакуум, за който никой не е подготвен. Този трус удря едновременно в три посоки:

Първият и най-тежък удар е върху реално болните. Хората с тежки увреждания, за които тези средства са въпрос на физическо оцеляване, изпадат в паника. Те се страхуват, че покрай чистката и затягането на контрола ще останат без пенсии, лекарства и лични асистенти. Всяка държавна намеса у нас по навик се посреща с подозрението, че накрая сметката ще я платят най-слабите.

Вторият ефект е парализата сред самите лекари. След арестите на техни колеги комисиите неизбежно изпадат в режим на свръхпредпазливост. От страх да не попаднат под ударите на разследващите, медиците започват да бавят решения или да занижават проценти, което превръща законния път в още по-трудно препятствие.

Третият трус е чисто икономически. За хиляди домакинства в по-бедните области спирането на неправомерните плащания означава мигновен фалит. Без изградени трудови навици и без реална алтернатива за работа в региона си, тези хора не изпитват разкаяние за участието си в схемата, а гняв срещу държавата, която „им взима хляба“.

Законността не се налага само с белезници

Случаят с ТЕЛК показва ясно, че не можеш да изкорениш десетилетна адаптация само с показни акции и съдебни процеси. Ако след шума от арестите системата остане същата – бавна, субективна и зависима от подписа на конкретен чиновник или лекар – старите практики бързо ще намерят нови пролуки.

Истинската промяна изисква законният път да стане по-бърз, по-прозрачен и по-предвидим от корупционния. Това минава през пълна дигитализация на медицинските досиета, където решенията се взимат на база реални и проследими изследвания, а не на хартиени папки. Минава и през „бърза писта“ за безспорните и тежки диагнози, за да не бъдат наказвани истинските пациенти заради чуждите измами. И не на последно място – държавата трябва да предложи икономическа алтернатива в бедните региони, за да спре ТЕЛК да играе ролята на социално министерство.

Докато това не се случи, всеки опит за връщане към нормалността ще продължи да се усеща не като справедливост, а като поредната криза, която гражданите трябва да преживеят.