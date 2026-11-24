Асоциацията на автомобилните производители създаде единна информационна система за проверка на активни сервизни акции. Чрез специална секция собствениците могат да изберат марката на автомобила си и да бъдат пренасочени към официалната система на съответния производител или негов представител в България. Проверката се извършва чрез въвеждане на идентификационния номер на автомобила – VIN. Информацията за наличието на активна сервизна кампания и резултатът от проверката се предоставят от съответната автомобилна марка. Обслужването по тези кампании е безплатно.

Призивът е насочен и към собствениците на автомобили втора употреба, включително внесени от чужбина. Няма значение дали превозното средство е закупено чрез официалната дилърска мрежа на съответната марка. При установена активна кампания собственикът трябва да се обърне към оторизиран сервиз.

ААП призовава да не се отлага проверката за дефектни въздушни възглавници по кампанията „Таката“. „В България все още се движат автомобили с неподменени дефектни въздушни възглавници. Призоваваме собствениците да проверят автомобилите си и при установена необходимост незабавно да се обърнат към оторизиран сервиз. Подмяната се извършва безплатно. Не отлагайте – една проверка може да спаси живот“, заяви Таня Груева, изпълнителен директор на ААП.