Най-успешният британски скиор Дейв Райдинг ще е голямата звезда, която ще дойде за откриването на ски сезона в Банско на 19 декември.

39-годишният алпиец, известен повече с прозвището Ракетата от Ланкашир, има 143 старта за Световната купа на алпийците в които има една победа (Кицбюел 22 януари 2022) и още 6 подиума. Райдинг е участвал и 5 пъти на зимни олимпийски игри, като слаломът в Милано и Кортина на 16 февруари 2026 година бе последният старт в кариерата му. В момента той работи като експерт коментатор в "Евроспорт" за Великобритания.

За Райдинг това ще е втори идване в Банско след 2010 година, когато участва в два слалома за Европейската купа. Редом до британецът на старта на сезона ще застане и легендата Марк Жирардели. Двамата ще са капитани на отборите в традиционната надпревара по паралелен гигантски слалом "Влез в отбора на шампиона".

С поканата към Райдинг и Жирардели от концесионера на ски зоната "Юлен" продължават традицията да канят за старта на сезона топ звезди на световните ски. До 1 декември пък продължава промоцията на сезонните карти, които са на цените от миналата година. За възрастни картата е 870 евро, за ученици (от 12 до 18,99 г) и студенти - 820, за деца до 11.99 г - 460 и за пенсионери над 75 г - 55 евро. /БТА

Източник: travelnews.bg