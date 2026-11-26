Преди Снупи да стане писател, летец от Първата световна война и герой, стигнал до Луната, той е просто малко черно-бяло куче в комиксова лента. Днес се навършват 104 години от рождението на Чарлз М. Шулц – американския художник, създал „Фъстъчетата“ и героите, с които няколко поколения израснаха.

Шулц е роден на 26 ноември 1922 г. в Минеаполис. Като дете има черно-бяло куче на име Спайк, което по-късно се превръща в едно от вдъхновенията за Снупи. Самият герой се появява за първи път във вестниците на 4 октомври 1950 г., само два дни след дебюта на поредицата.

Кучето, което излезе от рамките на комикса

В началото Снупи е обикновен домашен любимец, който ходи на четири крака, лае и играе. Постепенно обаче Шулц му дава все по-човешки характер. Кучето започва да танцува, да катае кънки и да прекарва часове върху червената си къщичка, потъвайки в измислени приключения.

Така Снупи се превръща в световноизвестен писател, пилотът Червеният барон, Джо Куул и още десетки персонажи. Шулц обяснява развитието му с думите: „Снупи беше най-бавният герой, който се разви, а това, че започна да ходи на два крака, го превърна във водещ персонаж.“

Популярността му излиза далеч извън страниците на вестниците. През 1969 г. астронавтите от мисията „Аполо 10“ дават имената Чарли Браун и Снупи на командния и лунния модул. По-късно Шулц си спомня: „Нямаше как да знам, че някой ден Снупи действително ще отиде на Луната. Снупи беше първият комиксов герой, който буквално отиде на Луната.“

Почти 18 000 ленти за половин век

Първата лента на „Фъстъчетата“ излиза на 2 октомври 1950 г. В нея участват Чарли Браун, Шърми и Пати, а Снупи се появява малко по-късно. В продължение на близо 50 години Шулц пише и рисува поредицата сам, като създава общо 17 897 комиксови ленти.

В центъра на „Фъстъчетата“ са деца, но темите са далеч по-големи от детските игри: самотата, разочарованието, приятелството, надеждата и нуждата да бъдеш приет. Чарли Браун често губи, Люси не спира да дава съвети, а Снупи намира спасение във въображението си.

Шулц умира на 12 февруари 2000 г. на 77 години. Ден по-късно е публикувана последната оригинална лента на „Фъстъчетата“ – финал, който превръща създателя и неговите герои в част от историята на световната комиксова култура.

Източници: news.minnesotapublicradio.org, latimes.com, smithsonianmag.com