Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха Русия да избягва действия, които могат да разширят войната в Украйна. Призивът е отправен в съвместно изявление след срещата им във Флорида.

„Обсъдихме също значението на това Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неумишлено разширяват войната, както и значението на възможно най-бързото постигане на мирно уреждане на войната“, се казва в изявлението.

Двамата са обсъдили и увеличаването на разходите за отбрана, както и инвестициите в Съединените щати и държавите от НАТО. В официалното съобщение войната в Украйна и конфликтът с Иран са посочени като основни теми на разговора, но не се уточнява какви конкретни въпроси, свързани с Иран, са били разгледани.

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Срещата последва разговорите на Тръмп с Путин и Си

Разговорът между Тръмп и Рюте се е състоял след посещението на американския президент в Китай. Там той проведе срещи с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. След разговорите във Флорида Тръмп и Рюте поставиха акцент върху ограничаването на риска конфликтът да се разрасне и върху необходимостта от мирно решение.

Съвместното изявление не съдържа нови конкретни ангажименти за прекратяване на бойните действия, срокове за преговори или параметри на евентуално споразумение. То формулира общ призив към Москва и потвърждава, че войната остава сред водещите теми в разговорите между Вашингтон и НАТО.

Рюте: Руската военна икономика може да продължи да расте

В отделно свое изказване Рюте заяви, че краят на войната в Украйна няма автоматично да спре руската военна машина. По думите му военната икономика на Русия продължава да се разраства и може да остане активна и след приключването на конфликта.

„Военната икономика на Русия продължава да расте и няма да спре, когато войната срещу Украйна, надявам се, един ден приключи. Цялата тази машина работи и ще продължи да работи“, каза Рюте.

Генералният секретар на НАТО посочи също, че Украйна все още не разполага с единодушна подкрепа за членство в Алианса. Той подчерта, че решението за приемане на нов член се взема единствено от НАТО, като не изключи темата за бъдещото членство на Украйна да стане част от преговори с Русия.

Източници: unian.net