$20 нa мeceц: плaтeният aбoнaмeнт нa Тwіttеr мoжe дa пocĸъпнe дpacтичнo

Камбарев, ПП: С ГЕРБ се съмнявам да направим правителство, даже почти съм убеден, че няма

Надявам се да има правителство. Всеки трябва да положи нужното усилие, за да има правителство, но не само да си говорят. Очаквам това от ГЕРБ и ако се ...