Турция въведе нов режим, който позволява на чужденци, които не работят в страната, да получат разрешение за пребиваване срещу инвестиция. Минималната сума е 150 000 щатски долара за тригодишно разрешение и 200 000 долара за петгодишно, съобщи телевизия „Хабертюрк“. Решението е публикувано в турския Държавен вестник и влиза в сила незабавно. Сумите могат да бъдат внесени и в равностойността им в друга валута. От режима могат да се възползват и съпругът или съпругата на инвеститора, както и неговите или нейните непълнолетни или зависими деца.

Средствата могат да бъдат вложени в депозит в банка, която работи в Турция, или в държавни ценни книжа. Допускат се още дялове във фондове за инвестиции в недвижими имоти и фондове за рисков капитал, както и вноски в индивидуален пенсионен план. Изискването е инвестицията да бъде запазена поне за половината от срока на разрешението. Това означава минимум 18 месеца при тригодишен престой и 30 месеца при петгодишен. Спазването на условията ще се установява от съответните турски финансови регулатори според вида на вложението.

Новият режим е създаден за чужденци, които инвестират в Турция, но не работят там. В решението изрично е записано:

„Тези разрешения за пребиваване не се разглеждат по реда на Закона за турското гражданство.“

Това означава, че инвестицията може да осигури право на пребиваване за определен срок, но сама по себе си не дава автоматичен достъп до ускорена процедура за придобиване на турско гражданство.

Министерството на вътрешните работи на Турция ще определи реда и условията за административното обслужване на инвеститорите и техните семейства. Подробностите ще зависят от вида на инвестицията и документите, с които тя бъде удостоверена.