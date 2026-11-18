Недостигът на свободен капацитет в германската електропреносна и разпределителна мрежа се превръща в сериозна пречка пред новите инвестиции и индустриалното развитие на страната. В редица региони предприятия, центрове за данни и други големи потребители вече не могат да получат необходимия електрически капацитет или са принудени да чакат с години.

Според Handelsblatt германски мрежови оператори предупреждават местните власти, че част от новите присъединявания могат да бъдат реализирани едва след десетилетие. EWE Netz например е уведомила кметове и областни администрации в своя район, че множество нови връзки към електрическата мрежа няма да могат да бъдат осигурени навреме, а изграждането на допълнителен капацитет може да отнеме поне 10 години.

Проблемът е особено остър в Хамбург. Там операторът Hamburger Energienetze в момента не може да предлага нови присъединявания с мощност над 1,5 мегаволтампера. Подобна ситуация има и в части от Баден-Вюртемберг, където E-Werk Netze не може да поема нови товари над 1 мегават. Това е сериозно ограничение за индустриални предприятия и центрове за данни, които се нуждаят от многократно по-голяма мощност.

Един от най-показателните случаи е в Ромерскирхен, близо до Кьолн. Общината планира нова индустриална зона върху терен край въглищна електроцентрала, която трябва да привлече компании от сектора на изкуствения интелект, обработката на данни и зелената индустрия. Мрежовият оператор обаче е предупредил, че достатъчно електроснабдяване може да няма преди средата на 30-те години.

Липсата на капацитет вече води и до отказ от конкретни инвестиции. Местните власти са били принудени да отхвърлят проект на транспортна компания, която е искала да електрифицира автопарка си и да зарежда едновременно десет камиона. Местната мрежа просто не разполага с необходимата мощност.

Проблемът засяга и вече установени индустриални компании. Производителят Tesa съобщава, че исканията му за увеличаване на електрическия капацитет в заводите в Хамбург и Офенбург са били отхвърлени. Според компанията ограничената мрежова мощност възпрепятства преминаването от изкопаеми горива към електрифицирани производствени процеси.

Медният концерн Aurubis също предупреждава, че липсата на сигурност кога ще бъде налична допълнителна мощност се превръща в пряка пречка пред инвестициите. За много предприятия декарбонизацията е свързана именно с преминаване към електричество, което допълнително увеличава търсенето на мрежов капацитет.

Особено силен натиск оказва бумът на центровете за данни. Германия се опитва да привлече повече инвестиции в AI и цифрова инфраструктура, но липсата на сигурни и бързи връзки към електрическата мрежа може да се окаже конкурентен недостатък. Ръководителят на Microsoft за Германия Агнес Хефтбергер вече предупреди, че е трудно страната да претендира за водеща индустриална позиция, ако инвеститорите получават перспектива за мрежова връзка след десетилетия.

Мащабът на проблема се вижда и от броя на заявленията. Според E.ON търсенето на нови мрежови присъединявания е нараснало почти пет пъти от 2020 г. насам. Само през първите седем месеца на 2026 г. предприятия са поискали нови връзки към мрежата на Netze BW с обща мощност, равняваща се на приблизително три пъти досегашното максимално натоварване на системата.

Браншовата организация BDEW също предупреждава, че броят на заявленията за присъединяване расте по-бързо от възможностите за разширяване на мрежата. Натискът идва едновременно от индустрията, зарядната инфраструктура, центровете за данни, батерийните хранилища, фотоволтаиците, вятърните паркове и термопомпите.

Федералната мрежова агенция определя присъединяването към електрическата мрежа като все по-сериозно „тясно място“ за електрификацията на германската икономика. Освен физическия недостиг на капацитет проблем създават сложните процедури, фрагментираният модел с над 800 оператори на разпределителни мрежи и дългите разрешителни процедури.

Германското правителство подготвя промени, които трябва да ускорят разширяването на мрежите и да улеснят разпределението на ограничения капацитет. Енергийният сектор обаче предупреждава, че без по-бързи разрешителни, повече инвестиции и по-гъвкави правила електромрежата може все по-често да определя не къде компаниите искат да инвестират, а къде изобщо им е възможно да го направят.