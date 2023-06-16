Πaĸиcтaн ще внася по-евтин втeчнeн гaз oт Aзepбaйджaн

Путин: Транснационалните корпорации не устояха на мощния натиск на чужди политически елити. Ние никого не изгонихме!

"Второто тримесечие на 2022 г. е най-трудното за руската икономика, за вътрешния бизнес. Причината е бързата промяна на установения ред на търгов ...