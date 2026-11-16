Нова санкционна вълна срещу Москва: ЕС наказва Русия за дезинформация и кибератаки

Съветът на ЕС добави 30 физически лица и две организации към санкционните списъци заради намеса в информационната среда и злонамерена дейност в киберпространството. Сред новите санкционирани са московската компания „Агенция за социално проектиране“ (Social Design Agency, SDA) и проруската хакерска група NoName057(16).

Според Съвета на ЕС SDA реализира мащабни проекти за манипулиране на информацията и чуждестранна намеса. От институцията твърдят, че дейността на компанията е финансирана, ръководена и контролирана от президентската администрация на Русия, а кампаниите ѝ са насочени към държави от ЕС, институции на съюза и европейската обществена подкрепа за Украйна.

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Компанията е свързвана с кампании около изборите за Европейски парламент през 2024 г., както и със специални операции срещу държави като Германия и Франция. В списъка са включени 24 нейни служители, за които Съветът на ЕС посочва, че са участвали в разработването и провеждането на т.нар. европейска и украинска контракампания.

Санкции срещу пропагандисти

Сред физическите лица са руските телевизионни водещи Виталий Елисеев и Петър Марченко, блогърът и военен коментатор от украински произход Юрий Подоляка и Чей Боуз от международната редакция на RT.

Хакерската група NoName057(16)

„Те участваха в манипулирането на информация и разпространяването на наративи, които легитимират и подкрепят агресивната война на Русия срещу Украйна“, посочва Съветът на ЕС.

В санкционния списък е добавена и NoName057(16), появила се през март 2022 г. Групировката поема отговорност за кибератаки срещу държавни органи, критична инфраструктура и частни компании в Украйна, САЩ и държави от ЕС.

По данни на Съвета на ЕС атаките са извършвани чрез DDoS методи, при които множество заявки блокират достъпа до интернет сайтове и портали. Сред набелязаните сектори са енергетиката, финансите, транспортът и водоснабдяването. Атакувани са също политически партии и кандидати по време на изборни процеси.

За санкционираните лица и организации са предвидени замразяване на активи и забрана за влизане или транзит през държавите от ЕС. На граждани и компании от съюза е забранено да предоставят средства на включените в списъка пряко или косвено. Правните актове са публикувани в Официалния вестник на ЕС.

Обхватът на санкционните режими

Режимът за ограничителни мерки срещу дестабилизиращи действия на Русия беше създаден на 8 октомври 2024 г. След новия пакет той обхваща общо 111 физически лица и 21 организации.

Отделният хоризонтален режим на ЕС за санкции срещу кибератаки вече включва 27 физически лица и 12 организации. Той беше създаден през май 2019 г., като допълва дипломатическия инструментариум на съюза за реакция срещу злонамерени кибердействия.

Източници: ukrinform.ua, consilium.europa.eu