Димо Дренчев: България поема милионни гаранции за Украйна, докато собствените ѝ общини са на воден режим

В Народното събрание приключи извънредна бюджетна комисия, на която управляващите одобриха България да стане гарант, заедно с още четири европейски държави, на заемите, които Европейската инвестиционна банка предоставя за ремонт на инфраструктурата на общините в Украйна. Решението предизвика остра реакция от страна на Димо Дренчев от "Възраждане".

„Като народен представител от Пернишка област просто не мога да повярвам, че това е разумно решение, защото имаме например община Брезник, която е на воден режим и хората буквално нямат чиста вода, която да пият. Същевременно България предоставя 20 милиона лева банкова гаранция“, коментира Димо Дренчев.

Той подчерта, че страната ни поема дългосрочен ангажимент, който ще тежи десетилетия напред:

„Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“

Народният представител обърна внимание и на друг разход, приет на заседанието - още 2,5 милиона лева за допълнително оборудване на двете фрегати, строящи се за българските военноморски сили. „Тяхната цена постепенно, през последните две години набъбна вече до милиард и 300 милиона лева. Завършването им все още не се вижда, а по признанието на самите военни тепърва ще предстоят още разходи“, заяви той.