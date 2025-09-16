Новини
България »
Всички градове »
Димо Дренчев: България поема милионни гаранции за Украйна, докато собствените ѝ общини са на воден режим

Димо Дренчев: България поема милионни гаранции за Украйна, докато собствените ѝ общини са на воден режим

16 Септември, 2025 21:37 1 266

  • димо дренчев-
  • българия-
  • украйна-
  • милионни гаранции-
  • общини-
  • воден режим

„Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“, коментира още депутатът от "Възраждане"

Димо Дренчев: България поема милионни гаранции за Украйна, докато собствените ѝ общини са на воден режим - 1
Снимка: Възраждане
Факти Факти

В Народното събрание приключи извънредна бюджетна комисия, на която управляващите одобриха България да стане гарант, заедно с още четири европейски държави, на заемите, които Европейската инвестиционна банка предоставя за ремонт на инфраструктурата на общините в Украйна. Решението предизвика остра реакция от страна на Димо Дренчев от "Възраждане".

„Като народен представител от Пернишка област просто не мога да повярвам, че това е разумно решение, защото имаме например община Брезник, която е на воден режим и хората буквално нямат чиста вода, която да пият. Същевременно България предоставя 20 милиона лева банкова гаранция“, коментира Димо Дренчев.

Той подчерта, че страната ни поема дългосрочен ангажимент, който ще тежи десетилетия напред:

„Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“

Народният представител обърна внимание и на друг разход, приет на заседанието - още 2,5 милиона лева за допълнително оборудване на двете фрегати, строящи се за българските военноморски сили. „Тяхната цена постепенно, през последните две години набъбна вече до милиард и 300 милиона лева. Завършването им все още не се вижда, а по признанието на самите военни тепърва ще предстоят още разходи“, заяви той.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол