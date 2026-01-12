Тръмп за Иран: Само да са посмели да ударят наши бази - отговорът ни ще бъде невиждан!

Съединените щати обмислят „много силни“ варианти срещу Иран в отговор на протестите, обхващащи страната, и смъртта на протестиращи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

Тръмп не изключи използването на военна сила. „Обмисляме тази възможност“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че ако Израел или САЩ ударят Иран, както израелските съоръжения, така и американските военни центрове, бази и кораби в региона ще станат легитимни цели за Техеран. Коментирайки това, Тръмп заплаши: „Ако направят това, ще ги ударим така, както никога досега не са били удряни. Ако направят това, ще се изправят пред много сериозна сила.“

Президентът на САЩ също така предложи да се изпратят терминали на Starlink в Иран, за да се разшири достъпът до интернет, след като местните власти наложиха ограничения. „Можем да говорим за това с Илон Мъск“, отбеляза Тръмп.

На 2 януари президентът на САЩ обяви готовността на Вашингтон да се намеси, ако протестите в Иран, започнали в края на декември, бъдат потушени със сила.

Според иранската организация за правата на човека HRANA (Информационна агенция за активисти на правата на човека), цитирана от Ройтерс, до 11 януари в размириците са били убити 490 протестиращи и 48 служители по сигурността. Освен това са били арестувани над 10 000 протестиращи. Според иранската държавна информационна агенция Tasnim, 109 служители по сигурността са били убити в размириците.

Тръмп обмисля редица възможни действия срещу Иран в отговор на масовите протести, обхващащи страната, споделят източници на CNN и NBC сред американски служители.

Според тези източници, на Тръмп са били представени няколко предварителни плана за действие през последните дни, вариращи от възможни удари до варианти, които не включват военни действия. Източници от CNN съобщиха на NBC, че вариантите, включващи употребата на сила, включват удари срещу иранските сили за сигурност. Администрацията обаче се опасява, че подобни действия биха могли „неволно да сплотят иранския народ в подкрепа на правителството“ или да принудят Иран да отвърне със собствена военна сила, съобщава CNN.

Тръмп обмисля и действия срещу иранското правителство, които не включват военни удари, съобщиха източници пред канала. Тези варианти включват кибератаки срещу ирански военни или правителствени съоръжения, което според един служител би могло да подкопае усилията за потушаване на протестите.

Предварителните планове включват и налагане на нови санкции срещу ирански политици или икономически сектори като енергетиката и банковото дело. Вашингтон също така проучва възможността за предоставяне на технологии, като Starlink, за разширяване на достъпа до интернет в Иран, след като местните власти наложиха ограничения, както вече съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Източници на CNN твърдят, че Тръмп обмисля различни варианти, насочени към иранското правителство, защото „се надява да изпълни обещанието си да помогне на протестиращите в страната“.

Британските министри проучват възможности как да променят закона, за да забранят Иранската революционна гвардия, заяви министър от кабинета по време на бруталните репресии в Иран, при които се твърди, че са били убити близо 500 протестиращи. По улиците на Лондон също имаше протести.



Хайди Алекзандър, която е министър на транспорта, заяви, че има "празнини в законодателството", което означава, че Иранската революционна гвардия не може да бъде забранена по същия начин, както групи като "Палестинско действие". Министрите постоянно се изправят пред призиви да забранят мощното крило на иранския режим.



Групи за граждански права заявиха, че Иранската революционна гвардия се е опитала да потуши протестите в Иран с бойни оръжия, сълзотворен газ и масови арести. Западните разузнавателни агенции пък обвиняват Иранската революционна гвардия в ръководене на тайни операции във Великобритания, включително наблюдение на дисиденти, кампании за сплашване и планирани отвличания. Корпусът играе и централна роля във финансирането на войнствени групировки, включително "Хамас" и "Хизбула".



Междувременно в неделя хиляди хора излязоха по улиците на Лондон в подкрепа на протестите в Иран. Те се събраха пред иранското посолство и продължиха към британския правителствен комплекс. Там те призоваха Лейбъристката партия да затвори посолството, като го нарекоха "фабрика за тероризъм“. Показани бяха кадри как протестиращите хвърлят предмети по сградата и горят изображения на аятолах Али Хаменей.