Стана ясно кога България излиза срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

От Международната волейболна федерация обявиха началния час на осминафиналния двубой от Световното първенство между България и Португалия.

Срещата ще се играе навръх Деня на независимостта на България 22 септември от 10:30 часа българско време.

Победителят от тази среща ще се изправи срещу победителя от двубоя между Словения и САЩ, които ще излязат от 15:00 часа по-късно на същия ден.

България достигна до осминафиналите след отлично представяне в предварителна група „Е“, в която воденият от Джанлоренцо Бланджини тим записа три победи в три срещи.

„Лъвовете“ се наложиха с по 3:0 срещу Германия и Чили и победиха Словения с 3:2, за да завършат на първо място в своята група.