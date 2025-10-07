Силви Кирилов: Българската здравна система не се крепи на младите лекари, може би ще искат слънцето да изгрява от запад

Здравния министър Силви Кирилов коментира исканията на младите лекари студентите по медицина, които излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Той посочи, че вече са взети мерки. Във връзка с настояването за повече пари той уточни, че ведомството, което стопанисва, не е финансово министерство, от което зависи въпроса със заплатите.
"Това, което искаха - за доста неща сме предприели мерки. Може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. МЗ не е финансово министерство. Българската здравна система не се се крепи на младите лекари, а на тези, които са били преди 15 години специализанти", заяви Кирилов.
