Силви Кирилов: Българската здравна система не се крепи на младите лекари, може би ще искат слънцето да изгрява от запад

7 Октомври, 2025 20:30 1 011 43

  • силви кирилов-
  • млади лекари-
  • протест

Министърът коментира исканията на медиците и студентите

Силви Кирилов: Българската здравна система не се крепи на младите лекари, може би ще искат слънцето да изгрява от запад - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Здравния министър Силви Кирилов коментира исканията на младите лекари студентите по медицина, които излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Той посочи, че вече са взети мерки. Във връзка с настояването за повече пари той уточни, че ведомството, което стопанисва, не е финансово министерство, от което зависи въпроса със заплатите.

"Това, което искаха - за доста неща сме предприели мерки. Може би ще искат слънцето да изгрява от запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. МЗ не е финансово министерство. Българската здравна система не се се крепи на младите лекари, а на тези, които са били преди 15 години специализанти", заяви Кирилов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 19 гласа.
  • 1 М да

    47 7 Отговор
    На тоя некролога му се подава от джоба и затова действа на принципа след мен и потоп. Интересно какво мисли учиндолската му партия

    20:34 07.10.2025

  • 2 Майна

    51 5 Отговор
    Не бе..
    Не се притеснявай..
    Няма да останат в България!
    Да ти кажа ли , че в Германия е пълно с млади български медици!!!
    И Германия е с най- тежко данъчно облагане!
    Нямаш срам от белите си коси..

    20:35 07.10.2025

  • 3 Сър Уинстън

    42 3 Отговор
    ИТН...другото е без коментар! Крайно нагли и противни твари ...

    20:35 07.10.2025

  • 4 Красимир Петров

    14 35 Отговор
    Колкото и да ми е неприятен,тук е напълно прав.

    Коментиран от #9

    20:35 07.10.2025

  • 5 Зевс

    37 5 Отговор
    Кирилов, вие добре ли сте, пиете ли си гинкото, сменяте ли памперса? Повечето лекари са в пенсионна и предпенсионна възраст, кой ще ни лекува, ако не младите?

    20:35 07.10.2025

  • 6 Ходещ банкомат

    14 24 Отговор
    Всички лекари са търгаши. Тези още не са започнали и вече реват за пари. Здравето на пациентите не ги интересува, интересува ги само дали имат пари в джобовете си. Да се махат. В чужбина не са приритали за тях. Там да си протестират колкото си искат.

    20:36 07.10.2025

  • 7 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Тия им е още рано да се нарекат лекари, ама и кой даде на чалгарите здравно министерство? Я връщайте Деса веднага

    20:36 07.10.2025

  • 8 Да де, ама

    28 6 Отговор
    Това е изключително цинично изказване. Типично за представител от чалгаво-пеевската партия на Слави Тифонов. И между другото, здравната ни система не се крепи и на Слави Кирилов и гербавите здравни калинки около него.

    20:38 07.10.2025

  • 9 Сър Уинстън

    25 4 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Значи е нормално според теб разносвач на пица да взема два пъти повече от млад медик. Нормален ли си!

    Коментиран от #16, #37

    20:38 07.10.2025

  • 10 Продажник

    21 5 Отговор
    Долен боклук....а вие старци мръсни не студ ли били млади....Оставка чалга министре ...оставка на цялото ви боклук правителство

    20:39 07.10.2025

  • 11 Отвратителен

    20 5 Отговор
    търчи - лъжи и бъркач по дупки ! Безсрамник , алчен и ПОЗОР за лекарското съсловие ! А ти ли , дъртьо , гонещ 80 -те ще лекуваш , ти ли ще плащаш осигуровки , за да могат българските пенсионери да имат изобщо пенсии , а ? Младите са бъдещето , а ти ще останеш като куче без история .

    20:39 07.10.2025

  • 12 дони

    9 4 Отговор
    Вероятно бг-здравеопазване се крепи на такива като този от снимката ...Като го гледам залагам ,че вена от 3 опита не може да уцели ,а ако уцели ще я пробие.

    20:41 07.10.2025

  • 13 Още един от ИТН

    13 6 Отговор
    Явно, че хората на Трифонов са започнали кръстоносен поход срещу младите медици. Така е, некадърниците не могат да понасят младите таланти. Да завършиш медицина не е като да завършиш история или консерваторията. Слънцето няма да започне да изгрява от запад, така както тъпунгерите и плагиаторите около дългия клоун няма да поумнеят.

    Коментиран от #15, #18

    20:42 07.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти пък

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Още един от ИТН":

    къде ги видя тези таланти??? Алчни некадърници!

    20:44 07.10.2025

  • 16 Силвия

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сър Уинстън":

    Това е поредната лъжа

    20:46 07.10.2025

  • 17 Правилно им е казал

    9 8 Отговор
    Те пък ненаситници! не стига, че им дадоха, ами още искат. В тази държава има хора и с много по големи нужди от техните.

    20:48 07.10.2025

  • 18 Таланти ли?

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Още един от ИТН":

    Няма българин, който да не е пострадал от "таланта им". Не случайно народът ги нарича "убийци в бели престилки"!!

    20:48 07.10.2025

  • 19 кво да кажеш

    7 5 Отговор
    нагъл алчен пенсионер.
    Защото той е започнал с разпределение и ниска заплата и иска сега да наказва сегашните млади

    Пришълци в европа няма да ви лекуват.
    не вярвайте на меркел или дер лай..ен

    те идват за друго

    Коментиран от #23

    20:51 07.10.2025

  • 20 Завършил медицина

    7 3 Отговор
    И този се води здравен министър.

    20:54 07.10.2025

  • 21 Мунчо

    6 2 Отговор
    Вдигайте паметници на бай Тошо, и по-зле ще става.

    20:55 07.10.2025

  • 22 Гертруд

    4 2 Отговор
    А, на кои специалисти се "крепи" като мрем като мушици!? Защо като отида "на лекар" ме питат какво работя и с какво се храня!? Работя това което се предлага в "държавата" и се храня с това което пуска "държавата" в магазина! Той, умника, за него специално храната от Италия или Япония, ли се доставя!?

    20:56 07.10.2025

  • 23 Един въпрос

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "кво да кажеш":

    Защо почти всеки ден излизат призиви за събиране на пари за лечение на хора и дечица в чужбина? Защо не могат да бъдат излекувани от лекарите в държавата, на която плащат осигуровките си? Отговорът е ясен. Алчни, некадърни търгаши са така наречените български лекари. Да не дава Господ да те лекуват бг лекари. Амин!

    20:57 07.10.2025

  • 24 Гост

    6 2 Отговор
    Бързо се е превърнал в истински чалгар, професора. Никаква заинтересованост, даже го притесняват излишно

    20:58 07.10.2025

  • 25 И тоз ще внася доктори от

    3 1 Отговор
    Мадагаскар и Сомалия.

    Коментиран от #28

    20:58 07.10.2025

  • 26 тъпанар

    4 1 Отговор
    проблема е в такива като теб боклуци през последните 35 год

    21:02 07.10.2025

  • 27 Анонимен

    3 3 Отговор
    Това са студенти НЕ са лекари В другите държави почти нищо не и плащат

    Коментиран от #30

    21:02 07.10.2025

  • 28 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "И тоз ще внася доктори от":

    по-добри ще са от нашите ненаситници.

    21:03 07.10.2025

  • 29 Правителството се крепи на старчоцити

    5 1 Отговор
    Безцеремонен коментар утре ще се извиняват със Славчо но вече е късно.

    21:05 07.10.2025

  • 30 Има и дипломирани лекари

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Които учат за специалност. Млади хора са
    Трябва диалог с тях. Много са груби и недалновидни управляващите.

    Коментиран от #42

    21:08 07.10.2025

  • 31 Джо

    2 1 Отговор
    След такъв коментар директно стачка за седмица,та тия дето коментират тук да усетят кой всъщност работи в болниците. Ако не са младите доктори нацията заминава за 5 години.... мурук!

    Коментиран от #39

    21:10 07.10.2025

  • 32 тоя нали се налапал

    1 0 Отговор
    по партийна линия другите да го ухат...

    21:11 07.10.2025

  • 33 зулус

    2 0 Отговор
    СКРИЙ СЕ БЕ!

    21:12 07.10.2025

  • 34 Беше кандидат за председател на

    2 0 Отговор
    Народното събрание. Тогава опозицията донякъде си другаруваха с ИТН но после тези се изоглавиха и отидоха към Герб. И резултата е налице арогантност и агресия.

    21:13 07.10.2025

  • 35 Падането

    0 0 Отговор
    Идва и си отива ,Джак пот търси от системата и получава толкова много пари на месец ,че за младите лекари хич не го е грижа ….
    Идва мигът в който правителството ще падне …. Младите хора ,не само лекарите ,искат и могат !
    Ще го направят !
    Израстнали са с тези стари пасквили ,но носейки НАЙК ,Айфони и AMG карайки!!! Е сега ще видите “кон боб яде ли”

    21:13 07.10.2025

  • 36 анонимен

    1 1 Отговор
    Този дърт б-о-к-лу-к трябва просто да се скрие.

    21:16 07.10.2025

  • 37 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сър Уинстън":

    Не е вярно. Но е вярно , че с нашите данъци се обучават медици за Западна Европа.

    21:16 07.10.2025

  • 38 Що не се изметете

    2 1 Отговор
    Цялата зулуска пасмина .Африканският маймуняк да ви товари на една пробита гемия и никога повече да не ви видим....Дъртакът нагъл и той седнал да се подигравай с децата!!!!

    21:17 07.10.2025

  • 39 Споко,бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Джо":

    Отдавна се самолекуваме и затова все още оцеляваме.

    21:17 07.10.2025

  • 40 има такива предатели

    3 0 Отговор
    Това са партия има такива екскременти.

    21:17 07.10.2025

  • 41 анонимен

    1 0 Отговор
    Господинът ,който мирише на пръст доказа ,че изказването на пр-и-ма-тът джудже е официалното мнение на партия ИМА ТАКИВА ПРОДАЖНИ З$А€Д€Н$И€ЦИ!!!!!!!

    21:19 07.10.2025

  • 42 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Има и дипломирани лекари":

    Ами значи първо трябва да се дипломират по специалността

    21:20 07.10.2025

  • 43 анонимен

    0 0 Отговор
    С подобни официални изказвания на Партия има такива долни фе-кал-лии ,все по-малко медицински персонал ще има!!!

    21:21 07.10.2025

