Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.
"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца, цитиран от Dariknews.bg.
Според Борисов предстоят избори. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.
Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.
Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, "Възраждане" също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя, допълни Борисов.
Правителството до последния ден си беше на мястото, институциите и банковата система също, както и целия бизнес. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.
7 Драго
Не искам да съм част от ръководство, което ще е ликвидатор на БСП, заяви Иван Таков". БСП като ИТН се надяваха да управляват в коалицията с ГЕРБ и ДПС още 3 години и съвсем да си напълнят офшорки и банкови сметки но народа ги помете. Само се чудя къде бяха тези лидери на БСП които искат сега оставка на Зафиров и да му се търси отговорност или и те се надяваха още 3 години да бъдат на софрата?! Същите като Андрей Чорбанов който скоро напусна ИТН и заяви че " още 2021 г.разбрах че ценностната система в ИТН е различна от тази която заявяват". Или и той искаше да ползва благата още 3 години и сега когато са приключени се отказва от тях? Допира с ГЕРБ и Пеевски приключва всеки който се докосне до тях!
Набутахте ни в капана на еврозоната, насила, а сега сте ни лук яли, ни мирисали...
12 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вместо да търка наровете в затвора, Борисов се прави на интересен в медиите.
завиждате щото сте бедни, а сте бедни щото сте дребни
утре са на фронта да защитават родината от руския башибозук
ние от ГЕРБ мислим за бг младеж
а за неграмотните цигани предлагаме 5000 лв чисто за лежане в патрулката и 30 заплати на куп и пенсиониране на младини
До коментар #7 от "Драго":за всеки, който щедро им плати.
Борисов, Щети понесе голяма част от
16:32 09.01.2026
Какви, - да продължите да стрижете народа до кокъл ???
Кое е успешното за тези 11 месеца преди народа да ви помете? Че взехте 26 милиарда нов дълг който ще плати Българския народ а не ти тиква,пеев свиня или чалга oтрeпка славyцата? Че вдигнахте 70 процента заплати на полиция и военни и 120 процента на съдии и прокурори? А за народа увеличение на местни данъци ,осигуровки и данък "дивидент"..В затвора веднага прoдажна и крадлива тикво...
25 Горски
Казах! Скрий се, защото вече така досаждаш на всички, че направо не се траеш, мошеник! Само егоцинтрик по 100 може да говори в единствено число. И да твърди че е вкарал България в ЕС, Шенген, Евроцанта и Марс. Та БСП и ИТН запяха същата песен.
27 Аааа,
До коментар #5 от "Мнение":Пред тях трябва да припкат комунистите
30 Така е
До коментар #2 от "Дориана":По 55 милиона евро на ден плаща България, заради огромните кредити изтеглени от правителството на Пеевски и Борисов. Някой работник да е получил нещо от тези пари?!
31 В страни и чупка
32 ДАСКАЛ ГЕНЧО
ГОЛЯМ ПРАЗ. ОТ ОТДАВНА ВЕЕ НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА. ПЕЕВСКИ ВИ НАВЕДЕ ЗДРАВАТА , ЧЕ ТРУДНО ЩЕ СЕ ИЗПРАВИТЕ.
35 тутуту
До коментар #31 от "В страни и чупка":питай минусите си :Д те знаят
38 Промяна
До коментар #30 от "Така е":30 ЗА ЛЪЖИ ЗА КЛЕВЕТИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ А НА ТЕБ И ДРАСКАЧИТЕ ТУК КОГА ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗП.ОСТРАНЯВАТ ЗЛОНАМЕРИНИ КЛЕВЕТИ ПЛАТЕНИ ТУК
42 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ВРЕМЕ Е ТИ И ОНЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОЗОНАТА СМЕ ЛЪЖИ ТРОЛСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК ДОКОГА ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКА ЗАКОННОСТ ТУК
43 Боко обиди
Боковите врътки омръзнаха на всички.
Явно Боко мисли поредната сглобка с крадците от ППДБ И РАДЕВ!
Е. Тоя път мислим да му покажем пътя! Да му намажем ските!
44 Промяна
До коментар #2 от "Дориана":ТИ КАТО КАКВА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ТУК ЯВНО СИ ОТ ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИТЕ АЛАБАЛАНИЦИ ОЛИГАРСИТЕ ВИ ПЛАЩАТ ЗАКОННОСТ ЗА ДОПИСНИЦИТЕ КАТО ТЕБ
45 Сгрешил е колегата
До коментар #38 от "Промяна":Над 60 милиона евро на ден ни струват огромните кредити изтеглени от двамата Дебели.
47 Да де
До коментар #42 от "Промяна":Затвора ще превъзпита крадливата Тиква Борисов. Там му е мястото.
49 Дориана
До коментар #38 от "Промяна":Ти кого плашиш с цензура в демократична България ? Борисов и Пеевски са носители и проводници на корупция, мафия , олигархия. Те са свикнали да печелят избори чрез тяхното фалшифициране чрез всички възможни средства, купуване и кражби на гласове, купуване на цели избирателни секции и всичко, за което се сетите за да вкарат свои депутати през задния вход на Парламента. Голяма част от депутатите им са нелигитимни точно поради тази причина. И след това мачкат народа и опонентите си чрез пълзяща диктатура, рекети и полицейщина.
50 Факт!
До коментар #44 от "Промяна":Когато видим Борисов и Пеевски с белезници на ръцете и вериги на краката нещата в България ще тръгнат по своя правилен път.
51 Промяна
До коментар #45 от "Сгрешил е колегата":НЕ СЪМ ТИ НИКАКЪВ КОЛЕГА НАЙ ВАЖНОТО А ОСТАНАЛОТО СА ТВОИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯШ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ЗА ЗЛОВРЕДА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК ВИЖДАМ ЧЕ СИ СВОБОДЕН ОТГОВОРНОСТ НЯМА ЗА ТЕБ ЗАЩО
52 Промяна
До коментар #47 от "Да де":ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СТИГНЕШ ДО ТАМ А БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ
53 Промяна
До коментар #50 от "Факт!":И КЪМ ТЕБ ЛИЧНО ЩЕ ПОТЕЧЕ МЕД И МРЯКО ХАХАХАХАХА ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ
55 Дориана
До коментар #44 от "Промяна":Личността , която се крие зад името "Промяна" не може да му помогне и психолог. Пеевски и Борисов могат да промият мозъците само на такива като този човек - неграмотни и социално слаби с лабилна психика
56 Промяна
До коментар #55 от "Дориана":МУТРАТА ДОРИАНА ЯВНО СИ Е ВЪОБРАЗИЛА ЧЕ Е НЯКАКВА ЖАЛКА ПЛАТЕНА ШАРЛАТАНСКАСИ ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
57 Дориана
До коментар #30 от "Така е":Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза , съзнателно с помощта на ППДБ промениха конституцията и ограничиха правата на Президента за да могат да опорочават изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране, пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Борисов и Пеевски чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета
