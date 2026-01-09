Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца, цитиран от Dariknews.bg.

Според Борисов предстоят избори. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.

Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.

Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, "Възраждане" също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя, допълни Борисов.

Правителството до последния ден си беше на мястото, институциите и банковата система също, както и целия бизнес. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.