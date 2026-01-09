Новини
Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство (ВИДЕО)

9 Януари, 2026 16:22 970 57

"Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни още лидерът на ГЕРБ

Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи в понеделник.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца, цитиран от Dariknews.bg.

Според Борисов предстоят избори. "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството. Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ. Защото имахме определени цели", обясни лидерът на ГЕРБ.

Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов.

Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира, сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, "Възраждане" също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя, допълни Борисов.

Правителството до последния ден си беше на мястото, институциите и банковата система също, както и целия бизнес. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.


Враца / България
Оценка 1.6 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 3 Отговор
    Връщай и отивай в затвора!

    Коментиран от #12, #42

    16:23 09.01.2026

  • 2 Дориана

    34 3 Отговор
    Коя част от „Борисов и Пеевски вън от властта и политиката” не разбраха двамата жадни за власт политици та Борисов дава интервюта всекидневно като за Световно. На Борисов му е комфортно да консумира властта независимо по какъв начин, дори се опита неуспешно да извади Пеевски от списъка Магнитски, може би, защото знае, че и той е за там. Наглото му поведение продължава.Корумпираната мафиотска държава която създадоха му се привижда като неземен рай за народа.

    Коментиран от #30, #44

    16:24 09.01.2026

  • 3 Бръщолевене

    38 2 Отговор
    и самохвалство без никаква стойност - типично за него !

    16:25 09.01.2026

  • 4 След като ни вкара с Еврото

    23 2 Отговор
    Сега ще се покриеш.

    16:25 09.01.2026

  • 5 Мнение

    27 2 Отговор
    А след като върнете мандата, хващайте се за ръчички всички евроатлантици (герб, дпс, ппдб, бсп и итн) и бегом марш в затвора за антибългарски политики и всякакви други престъпления!!!

    Коментиран от #27

    16:26 09.01.2026

  • 6 Дърт Вейдър

    20 1 Отговор
    Пуу лайката да ти берем

    16:27 09.01.2026

  • 7 Драго

    24 3 Отговор
    Днес излезе проучването на Европейската аналитична агенция "Евробарометър" в което ГЕРБ е с 19.2%, ПП-ДБ 17.8%, Възраждане 10.6% ,ДПС 8.8%, МЕЧ 6.9% Величие 3.7% ,БСП 2.2% ,ИТН 0.9%. След това проучване най голямата структура на БСП тази в столицата начело с нейния председател и шеф на групата общински съветници на БСП в СОС Иван Таков поиска незабавна оставка на Зафиров "Столичните социалисти искат конгрес и смяна на Зафиров

    Не искам да съм част от ръководство, което ще е ликвидатор на БСП, заяви Иван Таков". БСП като ИТН се надяваха да управляват в коалицията с ГЕРБ и ДПС още 3 години и съвсем да си напълнят офшорки и банкови сметки но народа ги помете. Само се чудя къде бяха тези лидери на БСП които искат сега оставка на Зафиров и да му се търси отговорност или и те се надяваха още 3 години да бъдат на софрата?! Същите като Андрей Чорбанов който скоро напусна ИТН и заяви че " още 2021 г.разбрах че ценностната система в ИТН е различна от тази която заявяват". Или и той искаше да ползва благата още 3 години и сега когато са приключени се отказва от тях? Допира с ГЕРБ и Пеевски приключва всеки който се докосне до тях!

    Коментиран от #15

    16:28 09.01.2026

  • 8 Така

    23 3 Отговор
    След като се окъкахте до ушите, какъв друг избор имате?

    Набутахте ни в капана на еврозоната, насила, а сега сте ни лук яли, ни мирисали...

    16:29 09.01.2026

  • 9 Васил

    12 1 Отговор
    Много важно.

    16:29 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 скоро

    20 0 Отговор
    Чух че Сретан Йосич преминал снощи Калотина с ще 4 - ма и е на българска територия.

    16:30 09.01.2026

  • 12 Прав си!

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вместо да търка наровете в затвора, Борисов се прави на интересен в медиите.

    16:30 09.01.2026

  • 13 пеев сфиневски

    10 1 Отговор
    стига с тая българска омраза към моите ора и приятели олигарси
    завиждате щото сте бедни, а сте бедни щото сте дребни

    16:30 09.01.2026

  • 14 кой му дреме

    12 1 Отговор
    безработните български младежи ще чистят дерета и ще събират 60клуците на същите (софийските) за стотинки (евро центове)
    утре са на фронта да защитават родината от руския башибозук

    ние от ГЕРБ мислим за бг младеж

    а за неграмотните цигани предлагаме 5000 лв чисто за лежане в патрулката и 30 заплати на куп и пенсиониране на младини

    16:30 09.01.2026

  • 15 Тези от "евробарометър" подскачат

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Драго":

    за всеки, който щедро им плати.

    16:31 09.01.2026

  • 16 Говори на двама кибици

    15 0 Отговор
    и той не си вярва.Вече не помни какво говори и затова никой не му обръща внимание. Прави каквото Прасето нареди и изпълнява. Буда е пътник но не го осъзнава. Да отива при манекенката и детето и да освободи народа от арогантността си. Неговите копои на секундата ще се разбягат!

    16:32 09.01.2026

  • 17 Борисов, Щети понесе голяма част от

    15 0 Отговор
    Българския Народ заради Вашето Управление! Обагатихте се Шайката, Чиновниците Магистрати, Ченгета и кръговете от фирми около вас!! Белата Мафия Веригите, Всичко без Голямата част от Народа, Обедняха!! Проклети да сте!

    16:32 09.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    "имахме определени цели"...
    Какви, - да продължите да стрижете народа до кокъл ???

    16:33 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кое е успешното тикво

    10 2 Отговор
    "Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от това, което беше в последните 11 месеца, не е имало в последните десетилетия"
    ....
    Кое е успешното за тези 11 месеца преди народа да ви помете? Че взехте 26 милиарда нов дълг който ще плати Българския народ а не ти тиква,пеев свиня или чалга oтрeпка славyцата? Че вдигнахте 70 процента заплати на полиция и военни и 120 процента на съдии и прокурори? А за народа увеличение на местни данъци ,осигуровки и данък "дивидент"..В затвора веднага прoдажна и крадлива тикво...

    16:34 09.01.2026

  • 22 сикаджията

    9 1 Отговор
    Тиквеника да не би да е излязъл от зайчарника? Пазарува ли вече с евраци?????

    16:34 09.01.2026

  • 23 Мирчев

    4 1 Отговор
    Ешш паа тоааа

    16:34 09.01.2026

  • 24 Кики

    7 1 Отговор
    Няма срам,няма чест и достойнство и не е имал никога.Да се оттегли вече от живота на България.Кое и какво още не разбра? Хората тоя път вече толкова ясно и конкретно му заявиха, че няма място в политиката и е вреден за България.

    16:34 09.01.2026

  • 25 Горски

    7 1 Отговор
    Интересно дали отново ще изпратят единственият крадец с топки в ГЕРБ, любовницата на неокъпания Алибегов да ги отсрами пред дебилният им електорат? Най-голямото зло, стигнало България, след трите национални катастрофи. Да си гледа внуците и чавето от мис гащи и да не се занимава с политика.
    Казах! Скрий се, защото вече така досаждаш на всички, че направо не се траеш, мошеник! Само егоцинтрик по 100 може да говори в единствено число. И да твърди че е вкарал България в ЕС, Шенген, Евроцанта и Марс. Та БСП и ИТН запяха същата песен.

    16:35 09.01.2026

  • 26 селяк

    3 1 Отговор
    Ми закво да го дръжи? С Шиши вече са подготвили кадърните мургави гласопродавачи за следвашите избори

    Коментиран от #48

    16:35 09.01.2026

  • 27 Аааа,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Пред тях трябва да припкат комунистите

    16:36 09.01.2026

  • 28 Бай Данчо

    3 1 Отговор
    Какво ви пука!Вашето си го свършихте! Вместо с пари ходиме с етикети от буркани ...

    16:36 09.01.2026

  • 29 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 1 Отговор
    „МАНАСТИРСКО ШУШУКАНЕ”бг.чрв.вино

    16:38 09.01.2026

  • 30 Така е

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    По 55 милиона евро на ден плаща България, заради огромните кредити изтеглени от правителството на Пеевски и Борисов. Някой работник да е получил нещо от тези пари?!

    Коментиран от #38, #57

    16:40 09.01.2026

  • 31 В страни и чупка

    4 1 Отговор
    Слугинчо обещал на някого си в ЕС парите на България и българите, за това се бил съобразявал с политики. Колко откъснат от света трябва да е човек, за да избере тези нещастници?

    Коментиран от #35

    16:40 09.01.2026

  • 32 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    8 2 Отговор
    Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство
    ГОЛЯМ ПРАЗ. ОТ ОТДАВНА ВЕЕ НИКОЙ НЕ ВИ ВЯРВА. ПЕЕВСКИ ВИ НАВЕДЕ ЗДРАВАТА , ЧЕ ТРУДНО ЩЕ СЕ ИЗПРАВИТЕ.

    16:41 09.01.2026

  • 33 само за наивници

    3 2 Отговор
    Защото имахме определени цели", обясни още лидерът на ГЕРБ.....да де гербаджийските цели се измерват в пачки.

    16:42 09.01.2026

  • 34 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    Върнете и милиардите!

    16:42 09.01.2026

  • 35 тутуту

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "В страни и чупка":

    питай минусите си :Д те знаят

    16:42 09.01.2026

  • 36 Даката

    3 5 Отговор
    ГЕРБ показаха многократно и доказаха, че могат да управляват България, независимо от русофилските напъни и спънки... все едно управляваха явтомобил, който е на ръчна спирачка, русофилска ръчна спирачка... и въпреки всичко се движим напред и сме в Европейския съюз и НАТО.

    Коментиран от #40

    16:42 09.01.2026

  • 37 Пак

    3 2 Отговор
    Изнасяш лекция сикаджииско герберска мутро,а не казваш за колко лева пазарихте земята за 7 и 8 блок в АЕЦ /колко ти и магнитския с-и-чуг ще си поделите/ работи ли текстилната фабрика в Одрин-боко и барселонагей

    16:42 09.01.2026

  • 38 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Така е":

    30 ЗА ЛЪЖИ ЗА КЛЕВЕТИ ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ А НА ТЕБ И ДРАСКАЧИТЕ ТУК КОГА ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗП.ОСТРАНЯВАТ ЗЛОНАМЕРИНИ КЛЕВЕТИ ПЛАТЕНИ ТУК

    Коментиран от #45, #49

    16:45 09.01.2026

  • 39 Майка

    2 2 Отговор
    И пак в единствено число говори

    16:46 09.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Данко Харсъзина

    3 5 Отговор
    Велик държавник. Строителят на съвременна България.

    16:48 09.01.2026

  • 42 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ВРЕМЕ Е ТИ И ОНЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОЗОНАТА СМЕ ЛЪЖИ ТРОЛСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК ДОКОГА ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКА ЗАКОННОСТ ТУК

    Коментиран от #47

    16:49 09.01.2026

  • 43 Боко обиди

    1 1 Отговор
    партньорите си от последната коалиция, за която една година разправяше колко била успешна и как щяла да изкара пълен мандат. Сега коалицията изведнъж стана абсурдна?!
    Боковите врътки омръзнаха на всички.
    Явно Боко мисли поредната сглобка с крадците от ППДБ И РАДЕВ!
    Е. Тоя път мислим да му покажем пътя! Да му намажем ските!

    16:50 09.01.2026

  • 44 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    ТИ КАТО КАКВА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ ТУК ЯВНО СИ ОТ ПЛАТЕНИТЕ ШАРЛАТАНСКИТЕ АЛАБАЛАНИЦИ ОЛИГАРСИТЕ ВИ ПЛАЩАТ ЗАКОННОСТ ЗА ДОПИСНИЦИТЕ КАТО ТЕБ

    Коментиран от #50, #55

    16:51 09.01.2026

  • 45 Сгрешил е колегата

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Над 60 милиона евро на ден ни струват огромните кредити изтеглени от двамата Дебели.

    Коментиран от #51

    16:51 09.01.2026

  • 46 гост

    2 1 Отговор
    Заешкия бункер е голяма работа! От както пуснаха Сретен от кауша банкянския тигър със заешко сърце не смее да си покаже дори носа на вън. Всичко е на запис! Шубето е голям страх!

    16:52 09.01.2026

  • 47 Да де

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    Затвора ще превъзпита крадливата Тиква Борисов. Там му е мястото.

    Коментиран от #52

    16:52 09.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Ти кого плашиш с цензура в демократична България ? Борисов и Пеевски са носители и проводници на корупция, мафия , олигархия. Те са свикнали да печелят избори чрез тяхното фалшифициране чрез всички възможни средства, купуване и кражби на гласове, купуване на цели избирателни секции и всичко, за което се сетите за да вкарат свои депутати през задния вход на Парламента. Голяма част от депутатите им са нелигитимни точно поради тази причина. И след това мачкат народа и опонентите си чрез пълзяща диктатура, рекети и полицейщина.

    16:53 09.01.2026

  • 50 Факт!

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Когато видим Борисов и Пеевски с белезници на ръцете и вериги на краката нещата в България ще тръгнат по своя правилен път.

    Коментиран от #53

    16:54 09.01.2026

  • 51 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Сгрешил е колегата":

    НЕ СЪМ ТИ НИКАКЪВ КОЛЕГА НАЙ ВАЖНОТО А ОСТАНАЛОТО СА ТВОИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯШ ПРЕД ЗАКОНИТЕ ЗА ЗЛОВРЕДА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ТУК ВИЖДАМ ЧЕ СИ СВОБОДЕН ОТГОВОРНОСТ НЯМА ЗА ТЕБ ЗАЩО

    16:55 09.01.2026

  • 52 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Да де":

    ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СТИГНЕШ ДО ТАМ А БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ

    16:56 09.01.2026

  • 53 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факт!":

    И КЪМ ТЕБ ЛИЧНО ЩЕ ПОТЕЧЕ МЕД И МРЯКО ХАХАХАХАХА ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ

    16:57 09.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Личността , която се крие зад името "Промяна" не може да му помогне и психолог. Пеевски и Борисов могат да промият мозъците само на такива като този човек - неграмотни и социално слаби с лабилна психика

    Коментиран от #56

    16:59 09.01.2026

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дориана":

    МУТРАТА ДОРИАНА ЯВНО СИ Е ВЪОБРАЗИЛА ЧЕ Е НЯКАКВА ЖАЛКА ПЛАТЕНА ШАРЛАТАНСКАСИ ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    17:01 09.01.2026

  • 57 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Така е":

    Борисов и Пеевски унищожиха съзнателно и преднамерено цялата съдебна система,превърнаха институциите включително и МВР в зависими за да могат лесно да ги контролират в тяхна полза , съзнателно с помощта на ППДБ промениха конституцията и ограничиха правата на Президента за да могат да опорочават изборите чрез кражби на гласове и фалшифициране, пак напълно съзнателно създадоха пълзяща диктатура. Борисов и Пеевски чрез своите партии съзнателно пречат в България да няма никакви реформи в Съдебната власт, в Полицията, в администрацията въпреки критиките от ЕС , дори и в бюджета

    17:02 09.01.2026

