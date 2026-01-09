Новини
Издирват 38-годишна жена, родена в Украйна, с постоянен адрес в Шумен

9 Януари, 2026 15:53 1 133 21

Жената е в неизвестност от 31 декември 2025 г.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шуменската полиция издирва 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова, по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Жената е в неизвестност от 31 декември 2025 г. Тя е родена е в Украйна, но постоянният ѝ адрес е в Шумен. Висока е около 170 сантиметра, със среден ръст, сини очи, овално лице и с дълга под раменете руса коса.

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година. Те са правили безуспешни опити да я видят в квартирата, в която живее, както и на работно ѝ място. Не могат да посочат облеклото, с което е облечена жената, но според тях тя традиционно носи тъмно синьо яке с качулка, широки сини дънки и бяла раница.

От шуменската полиция умоляват всички, които имат информация за местонахождението ѝ да се обадят на телефони с номера 112 или 054 800-588.


  • 1 Кой знае

    11 9 Отговор
    Чия къща пали някъде…

    15:59 09.01.2026

  • 2 Хаха

    14 9 Отговор
    Търсете я на морето в някой 5 звезден хотел на ол инклузив.

    16:02 09.01.2026

  • 3 Някой си

    15 0 Отговор
    Ами дайте снимка, на челото имената няма...

    Коментиран от #10, #17

    16:04 09.01.2026

  • 4 Тиква

    9 9 Отговор
    Замина за окрабандерия,да бъде снежанка.

    16:04 09.01.2026

  • 5 Бачо е баччо

    6 4 Отговор
    Слава Богу не у мен...иначе украинки колкото и да си щеш...
    Особенно край морето...

    16:07 09.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зелю

    7 4 Отговор
    На фронта е.

    16:09 09.01.2026

  • 8 Винкело

    13 5 Отговор
    На 38? Значи не е родена в Украйна, ами в СССР.

    16:11 09.01.2026

  • 9 Домашен любимец

    5 2 Отговор
    Наблизо е! Нищо особено!

    16:17 09.01.2026

  • 10 Азз

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой си":

    То и име не са написали...

    16:18 09.01.2026

  • 11 Горски

    9 3 Отговор
    Ние вече сме жигосани и то доброволно. Телефони, банкови карти. И за капак скоро и дигиталното евро. Защото сме овце и се радваме на "удобствата" в концлагера.

    16:19 09.01.2026

  • 12 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Те тук да я търсят.
    София 1000, ул. Карнеги 11А

    16:22 09.01.2026

  • 13 Като

    0 0 Отговор
    Изтрезнее ще се прибере. Най-много да в боли гз

    16:31 09.01.2026

  • 14 Шейха

    2 0 Отговор
    Търсете я в Дубай… такива са за там..🙈

    16:33 09.01.2026

  • 15 минаващ

    3 0 Отговор
    В чубличния дом провериха ли?

    16:44 09.01.2026

  • 16 отец Мадурков

    0 0 Отговор
    Сергеевна са казва жената

    16:53 09.01.2026

  • 17 Нещо като..

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой си":

    Качи се в асансьор и изчезна в НЕизвестна писока🙈

    16:53 09.01.2026

  • 18 Дудов

    0 0 Отговор
    Ще и се порадват и ще я върнат.Все пак няма да и я изтъркат от употреба.Пък и беля вкъщи на никому не е нужна

    16:54 09.01.2026

  • 19 Възраждане

    0 0 Отговор
    Ако я намерят да я предадат незабавно на ФСБ

    16:55 09.01.2026

  • 20 Сиганин от столипиново

    0 0 Отговор
    видех я у квартало у една крачма с тумба сиган

    16:59 09.01.2026

  • 21 Соловьов е руска фамилия

    0 0 Отговор
    не е украинска!

    17:00 09.01.2026

