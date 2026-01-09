Издирват 38-годишна жена, родена в Украйна, с постоянен адрес в Шумен

Шуменската полиция издирва 38-годишната Анна Сергиивна Соловьова, по молба на близките ѝ, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Жената е в неизвестност от 31 декември 2025 г. Тя е родена е в Украйна, но постоянният ѝ адрес е в Шумен. Висока е около 170 сантиметра, със среден ръст, сини очи, овално лице и с дълга под раменете руса коса.

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година. Те са правили безуспешни опити да я видят в квартирата, в която живее, както и на работно ѝ място. Не могат да посочат облеклото, с което е облечена жената, но според тях тя традиционно носи тъмно синьо яке с качулка, широки сини дънки и бяла раница.

От шуменската полиция умоляват всички, които имат информация за местонахождението ѝ да се обадят на телефони с номера 112 или 054 800-588.