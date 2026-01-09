Гръцките фермери вдигнаха блокадата на ГКПП "Кулата"

Движението през граничния пункт "Кулата - Промахон" бе възстановено днес следобед, след като гръцките фермери прекратиха 26-часовата ефективна блокада на трасето. Въпреки че бариерите са вдигнати, транспортният хаос не е напълно преодолян, а опашката от тежкотоварни автомобили, достигаща 4 километра, се разнася бавно, съобщи БНТ.

Ситуацията на границата започва да се нормализира след 14:24 часа, когато тракторите бяха изтеглени от пътното платно. Това сложи край на поредния епизод на напрежение, който остави стотици шофьори заложници на вътрешните проблеми в гръцкия земеделски сектор.

За превозвачите краят на блокадата идва след денонощие на изпитания. Шофьорите бяха принудени да оцеляват при минусови температури, без достъп до санитарни възли, вода или храна.

"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат," коментираха потърпевши водачи, цитирани от националната телевизия.

Много от камионите останаха блокирани в аварийната лента на магистрала "Струма", а загубите за транспортните фирми от престоя и неустойките тепърва ще се изчисляват.

Вдигането на блокадата днес съвпада с края на предварително обявения 48-часов ултиматум от протестиращите. Въпреки временното отстъпление, основните искания на гръцките фермери остават неизпълнени.

В основата на недоволството стои мащабният корупционен скандал в гръцката разплащателна агенция OPEKEPE, довел до дефицит от близо 600 милиона евро и замразяване на европейските субсидии. Липсата на конкретно решение от страна на правителството в Атина създава реален риск от подновяване на стачните действия в следващите дни.

Към момента движението се осъществява нормално и в двете посоки, но превозвачите остават в повишена готовност за нови изненади от южната ни съседка.