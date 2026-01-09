Правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна програма на Сребърния фонд

Правителството в оставка проведе първото за 2026 г. заседание. На него бяха обсъдени и приети общо 18 точки.

Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2026-2028 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

"По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция. Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега", посочват от пресцентъра на МС, цитирани от БНТ.

С друго решение министрите промениха част от Управителния съвет на Сребърния фонд.

Също така беше извършена промяна в таксите, събирани по Закона за държавната собственост, както и беше променена наредбата за управление на защитените територии.