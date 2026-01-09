Новини
България »
Всички градове »
Правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна програма на Сребърния фонд

Правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна програма на Сребърния фонд

9 Януари, 2026 15:40 1 020 15

  • правителство-
  • заседание-
  • инвестиционна програма-
  • сребърен фонд

МС проведе първото за 2026 г. заседание. На него бяха обсъдени и приети общо 18 точки

Правителството в оставка прие дългосрочната инвестиционна програма на Сребърния фонд - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството в оставка проведе първото за 2026 г. заседание. На него бяха обсъдени и приети общо 18 точки.

Със свое решение правителството прие дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата му за периода 2026-2028 г.

Двата документа са одобрени от Управителния съвет на Фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

"По този начин се гарантира минимизиране на негативните ефекти и проявите на волатилност на международните капиталови пазари. Това съответства на текущата пазарна среда и води до избягване на риска от намаляване средствата на Фонда, което е неприемливо от гледна точка на основната му функция. Най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Сребърния фонд е тяхното депозиране в отделна сметка в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея, както е и досега", посочват от пресцентъра на МС, цитирани от БНТ.

С друго решение министрите промениха част от Управителния съвет на Сребърния фонд.

Също така беше извършена промяна в таксите, събирани по Закона за държавната собственост, както и беше променена наредбата за управление на защитените територии.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    13 1 Отговор
    немът право!!!!!!!!!!

    Коментиран от #12

    15:43 09.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Тези са никои.Народа ги изгони.Нямат права нито краткосрочно нито дългосрочно

    15:47 09.01.2026

  • 3 що така

    13 1 Отговор
    Като за последно водопада уреди гербавите калинки в управителния съвет.

    15:47 09.01.2026

  • 4 То пък

    8 1 Отговор
    правителство ли да видиш , не ти е работа. !

    15:48 09.01.2026

  • 5 Истина ви казвам:

    3 2 Отговор
    След като си получиха пенсиите в евро няколко старци посетиха чейндж бюрото за да ги обменят в лева, ЗАЩОТО НЕ РАЗБИРАЛИ НА ЕВРОТО!

    15:48 09.01.2026

  • 6 Не знам

    5 1 Отговор
    Наредбата за управление на защитените територии. Последна точка. Какво ли значи тази наредба?

    15:50 09.01.2026

  • 7 Пак...

    9 1 Отговор
    ...някой ще намаже яко филията, а това не е работа на правителство в оставка...то е отказало да работи, а приема укази и разпоредби

    15:50 09.01.2026

  • 8 767676767

    3 1 Отговор
    2026 година - ви вкарваме в еврозон
    2028 - официално ще обявите фалит
    2029- ви вкарваме в война с русия
    2030 -изчезвате от картата на еуропа

    15:53 09.01.2026

  • 9 НЕРЕЗ

    4 2 Отговор
    ДНЕС ПАЗАРУВАМ В БИЛЛА.....
    ДАВАМ ИМ ЕВРОООО ВРЪЩАТ МИ ЛЕВА!!!!!!!!!
    КЪДЕ ИЗЧЕЗНА ЕВРОТО......ИМА ЛИ ЕВРООООО В БЪЛГАРИЯ....

    15:58 09.01.2026

  • 10 Мурка

    3 1 Отговор
    ЧАЕ ШУКАРИЕ----ВОДОПАДА----ПАЛА МАНДЕ---ЧАЕ

    16:01 09.01.2026

  • 11 Герак Митко

    4 1 Отговор
    А кога ще влизат в затвора,, решили ли са, или насила ще ги вкарваме.

    16:10 09.01.2026

  • 12 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    В оставка, но да доомажат с дългосрочни планове... тея освен алчност и наглост нищо дурго нямат.

    16:13 09.01.2026

  • 13 Къде са тези 18 точки?

    3 1 Отговор
    В тази статийка нищо, освен за пенсиите, не пише за решенията на правителството в оставка.

    16:26 09.01.2026

  • 14 дядото

    4 1 Отговор
    лош спомен.преди години едно такова правителство се занимаваше със сребърния фонд.тогава изчезнаха 1- 2 милиарда.сега пак от същото ли.явно няма при нито за крадене,нито за укрия.

    16:28 09.01.2026

  • 15 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Росен Костинбродски приема инвестиционна програма за строителство на хотели с водопади!

    16:37 09.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол